Velešín - Díky přehozenému pořadatelství z podzimu se odveta očekávaného okresního derby hrála na velešínském trávníku, kam v sobotu zavítal lídr z Kaplice.

Velešínští (vlevo Daniel Petr před hostujícím Josefem Gondekem) v derby dvakrát vedli, ale nakonec se body dělily. | Foto: Libor Granec

Velešín - Kaplice 2:2 (1:0)

Hosté byli favority a také měli první příležitost, když v 6. minutě Vávra našel Lesňáka, ten však z úhlu pálil mimo. Poté zahrozili domácí, až před brankáře se ze strany proháčkoval Kollár, zakončil však rovněž mimo. Vzápětí měli na druhé straně gólovku hosté, Gondek přesným pasem našel za obránci rozběhnutého J. Smolena, ten pronikl do vápna, byl sám před brankářem, jenomže Pouzar dokázal míč vytlačit na roh. Hosté byli fotbalovější, ale domácí je předčili v bojovnosti a nasazení. V polovině prvního dějství vybojovali Kapličtí jeden ze série rohů, po centru Vávry hlavičkoval Lesňák a brankář Pouzar s notnou dávkou štěstí vytěsnil balon mimo tyče.

Po půlhodině se o slovo přihlásili domácí, když Rozkošný uvolnil Kollára, ten střílel kolem brankáře a míč směřující za brankovou čáru vykopával vracející se obránce Jirka.

Poté to byli zase pro změnu Kapličtí, kdo mohl vstřelit vedoucí branku. Ve 42. minutě Kolek poslal centr do vápna, u míče byl dříve Lesňák než vybíhající gólman Pouzar, hlavička kaplického kanonýra však skončila těsně nad. V závěru úvodního dějství Micák našel rozběhnutého Krauskopfa, ten poslal do vápna prudký centr, v gólové pozici byl znovu zcela osamocený Lesňák, jeho střelu však stačil přemisťující se Pouzar se štěstím nohama zachytit.

A Kapličtí byli za neproměňování gólovek velice záhy potrestáni. V poslední minutě půle po rychlém brejku postupoval zprava do vápna zcela volný Rozkošný a na jeho křížnou střelu byl gólman Štěpánek krátký – 1:0. První přímá střela domácích na branku soupeře znamenala jejich poločasové vedení.

Po změně stran se pokračovalo v obdobném duchu jako v polovině první. Kapličtí byli aktivní a dobývali velešínskou svatyni, domácí se naopak snažili každou příležitost využít k nebezpečnému zakončení. Kaplická herní převaha přinesla kýžené vyrovnání v 57. minutě, kdy Růžička našel na vápně neobsazeného Micáka, který sám před Pouzarem zacílil přesně – 1:1.

Poté měli slibné šance po standardkách domácí, ale Rozkošný i Kollár mířili shodně těsně mimo. V 68. minutě se však Velešínští dočkali a podruhé v utkání se ujali vedení. Kollár si zkušeně v pokutovém území došel pro nedovolený zákrok Kolka, pískala se penalta a Rozkošný pokutový kop s přehledem proměnil na 2:1. I druhá přímá střela domácích na branku soupeře skončila v síti.

Do hry se pak dostal zkušený kaplický středopolař Pavel Pulec (poprvé na jaře) a hru Spartaku zklidnil. Hosté se nastěhovali na domácí polovinu a snažili se znovu o vyrovnání. To se jim dlouhé minuty nedařilo, nakonec však tento úkol splnili, a to sedm minut před koncem. Po autovém vhazování do domácí šestnáctky se k míči dostal jmenovaný P. Pulec, zpětnou přihrávkou našel za vápnem nabíhajícího Kolka, který technickou křížnou střelou uklidil míč do levého horního rohu domácí svatyně – 2:2.

Hosté byli na koni a snažili se o vstřelení vítězné branky. Pět minut před koncem po akci Urazila nastal před Pouzarem velký závar, Vávra však zblízka míč do branky protlačit nedokázal. Stejný hráč pak po průniku středem hřiště pálil sice tvrdě, ale nad branku. Domácím se nakonec cenný bod podařilo uhájit až do závěrečného hvizdu – a derby před slušnou diváckou návštěvou skončilo bez vítěze.

Fakta – branky: 45. a 68. z penalty Rozkošný – 57. Micák, 83. Kolek, střely na branku 2:8, mimo 5:14, rohy 5:11, fauly 16:14, ŽK 4:4 (Chovanec, Petr, Rozkošný, Kollár – Kolek, D. Smolen, Krauskopf, L. Urazil), rozhodčí Vican, 130 diváků.

Sestava Velešína: Pouzar – Chovanec, Trummer, Opekar (49. Petr), Kudláček – F. Rozkošný,

Kollár, Grznárik, Zimek (74. Pavel) – Šebesta (88. Trummer ml.), Z. Šafránek.

Sestava Kaplice: O. Štěpánek – Doubrava, Kolek, Jirka, Gondek – Krauskopf, Vávra, Micák (69. P. Pulec), Růžička (73. D. Smolen) – J. Smolen (61. L. Urazil), Lesňák.

Slova z laviček

Trenér Roman Rozkošný (Velešín): „Pro většinu lidí je to asi překvapení kola, ale my se na soupeře dobře připravili a hráči byli zdravě namotivovaní. Bod jsme získali, stejně jako další dva sedm minut před koncem ztratili. Zápas se ale musel divákům líbit, bylo to derby se vším všudy. Hlavní body k záchraně ovšem musíme získat v následujících zápasech, kdy hrajeme se všemi stejně namočenými soupeři. Věřím, že to zvládneme."

Trenér Petr Lesňák (Kaplice): „Z naší strany to byl hodně špatný nepovedený zápas a za utrápený výkon jsme si asi víc než ten jeden bod nezasloužili. V první půli jsme neproměnili jasné gólovky a pak už jen dotahovali. Vůbec to nepřipomínalo derby a souboj týmů z opačných pólů tabulky. Je to ovšem bod z venku, do konce se hrají ještě čtyři kola, a tak máme všechno ve vlastních rukách."

Libor Granec, Karel Vosika