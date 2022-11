V úvodním utkání domácí sálovkáři na soupeře ze Zlína vlétli a už ve 2. minutě prostřelil hostujícího brankáře Carda. Pak mělo Větřní ještě další šance, ale udeřilo na druhé straně, když Zlín vykombinoval akci pro zakončujícího Kováře. Těsně před koncem úvodního poločasu brankář hostů chytil jasný gól, ale v 23. minutě jej nachytal na švestkách téměř z půlky novic v dresu Bombarďáků Bauer. Domácí radost trvala jen minutu a Hřebačka vyrovnal. Pak se až do konce na obou stranách urodilo několik šancí, ale brankáři už další změnu skóre nedovolili.

Očekávané jihočeské derby proti Rudolfovu začalo Větřní výtečně. Ve 3. minutě vedlo po střele Cardy a o pět minut později zvýšil Bauer. Pak sice rudolfovský Hačka po samostatném úniku snížil, a chybu hostující obrany potrestal Svoboda. V 16. minutě Benát snížil na 2:3 a uzavřel účet první půle. Po změně stran sice Bombarďáci zvýšili šťastně na 4:2, když se míč odrazil do sítě od Bauerových zad, ale Rudolfov se nevzdal a vzápětí dvěma trefami vyrovnal na 4:4. Hosté ještě dvakrát dorovnali, ale na Bauerovu čtvrtou branku v utkání, kterou dostal svůj tým do vedení 7:6, už ne a Vávra v poslední minutě pečetil vítězství do prázdné branky

„Z domácího turnaje jsme nakonec po velmi dobrém výkonu proti těžkým soupeřům získali čtyři body. Střelecky blýskl nováček v našem týmu Radek Bauer, který zaznamenal pět gólů. Jeden z nejhezčích zápasů na domácím hřišti jsme odehráli proti Rudolfovu, za který jsme si vysloužil dlouhý potlesk vestoje zaplněné tribuny našich fanoušků. V dalším kole jedeme do Poličky, kde se střetneme s domácím týmem Moravskou Třebovou,“ poznamenal šéf klubu z Větřní Karel Klabouch.

Bombarďáci Větřní – Futsal Zlín 2:2 (1:1)

Branky: 2. Carda, 23. Bauer – 11. Kovář, 24. Hřebačka. ŽK: 1:3. Chyby: 7:7.

Bombarďáci Větřní – PCO Rudolfov 8:6 (3:2)

Branky: 8., 24., 34. a 38. Bauer, 3. a 29. Carda, 13. Svoboda, 40. Vávra – 16., 26. a 32. Benát, 10. a 37. Hačka, 25. Pouzar. ŽK: 0:2. Chyby: 6:1.

Větřní: Šilhán ml. - Bauer, Beránek, Carda, Gutheis, Ješina, Kališ, Svoboda, Vávra, Vnuk.

Rudolfov: Hačka, Benát, Pecka T., Lerch, Hrbáč, Pouzar.

Další výsledky

Rudolfov – Zlín 5:0, Varnsdorf – Chemcomex Praha 2:4, Jilemnice – Chemcomex Praha 0:4, Varnsdorf – Kladno 6:1, Jilemnice – Kladno 3:1.

Nejlepší střelci

7 – Petr Benát (Rudolfov), 6 – Jan Carda, 5 – Radek Bauer (oba Větřní), Milan Bialek (Chemcomex), Jaroslav Šindelář (Varnsdorf), 4 – Ondřej Hačka (Rudolfov), Marek Rybář (Varnsdorf), Martin Sop (Chemcomex), 3 – Tomáš Pecka (Rudolfov)

Celostátní liga

1. Chemcomex Praha 4 3 1 0 15:5 10

2. Futsal Varnsdorf 4 3 0 1 18:9 9

3. PCO Rudolfov 4 2 1 1 16:12 7

4. Bombarďáci Větřní 4 2 1 1 16:13 7

5. Šakalí hněv Moravská Třebová 2 1 0 1 8:6 3

6. VPS Stavoblock Polička 2 1 0 1 4:5 3

7. SK SICO SC Jilemnice 4 1 0 3 4:13 3

8. Futsal Zlín 2 0 1 1 2:7 1

9. FK Adria Kladno 4 0 0 4 4:17 0