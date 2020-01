Bombarďáci v závěrečném programu v radotínské hale změřily síly s oběma týmy z Prahy. Zatímco v utkání se suverénním lídrem soutěže neměli šanci a Chemcomexu podlehli 1:7, se Spartou sehráli vyrovnanou partii a po remíze 2:2 se podělili o body.

S vystoupením v dlouhodobé části jsou ve Větřní spokojeni. „Chtěli jsme skončit do pátého místa a ve čtvrtfinále se vyhnout trojici hlavních favoritů, což se nám povedlo. Po Novém roce se nám navíc povedlo výrazně posílit kádr, když přišli Carda a Goretki, a to se blahodárně promítlo do předvedené hry i výsledků. Dokázali jsme například remizovat s druhou Poličkou a třetím Zlínem jsme remizovali,“ konstatoval šéf a manažer klubu Karel Klabouch.

Ve vyřazovací fázi na Větřní čekají futsalisté pražské Sparty, což je jejich tradiční soupeř v play off. „Za poslední čtyři roky s nimi budeme hrát ve čtvrtfinále už potřetí a doufám, že přes ně konečně přejdeme. I v minulých sezonách jsme s nimi sváděli vyrovnané bitvy, ale pokaždé se štěstí přiklonilo na stranu protivníka. je to těžký soupeř, ale určitě není nepřekonatelný,“ tvrdí.

Úvodní duel se Spartou čeká Bombarďáky v sobotu 15. února v radotínské sportovní hale, odveta je na programu o týden později v Českém Krumlově. případný třetí rozhodující utkání by se hrál na palubovce soupeře.

Ještě před tím, v sobotu 8. února, se Větřní představí ve finálovém turnaji Českého poháru v Luhačovicích, kde bude mít ve skupině postupně za soupeře Moravskou Třebovou, Varnsdorf a pražský Chemcomex.

Větřní – Chemcomex Praha 1:7 (0:3)

Branky: 23. Hami – 20. a 40. Rott, 8. Kamas, 11. Šnídl, 21. Doležal, 25. Klimt, 33. Havrda. ŽK: 1:0. Chyby: 5:6.

Větřní – Sparta Praha 2:2 (0:0)

Branky: 22. a 36. Carda – 24. Štefančík, 34. Polák. ŽK: 1:1. Chyby: 8:3.

Další výsledky 7. kola:

Jilemnice – Moravská Třebová 3:5, Zlín – Jilemnice 2:2, Moravská Třebová – Polička 1:5, Polička – Zlín 4:2, Chemcomex – Kladno 3:2, Kladno – Sparta 1:4.

Tabulka po základní části

1. Chemcomex 14 12 2 0 55:24 38

2. Polička 14 9 2 3 47:25 29

3. Zlín 14 7 3 4 49:41 24

4. Sparta 14 7 2 5 31:23 23

5. Větřní 14 4 5 5 35:42 17

6. Mor. Třebová 14 5 1 8 36:50 16

7. Kladno 14 2 2 10 25:50 8

8. Jilemnice 14 1 1 12 29:52 4