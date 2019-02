Kaplice - V osmém pokračování nejnižší oblastní fotbalové soutěže se hrála tři okresní derby. Jasným šlágrem ovšem byl souboj v tabulce čtvrté rezervy kaplického Spartaku s lídrem pořadí z Frymburku.

V okresním derby ze špičky tabulky I. B třídy byl k vidění velmi dobrý fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Skóre otevřel už v 11. minutě hostující Filip Mertl (vpravo, v hlavičkovém souboji s domácím Michalem Kubatou). | Foto: Libor Granec

Kaplice B - Frymburk 1:2 (0:1)

A favorizovaní Frymburští od začátku prokazovali, že mají momentálně výborný tým a hráči dokážou své kvality prodat i na trávníku. Hosté od lipenské přehrady se ujali vedení již v 11. minutě, kdy dlouhý výkop gólmana Vítka propadl až k Filipu Mertlovi, jenž si dokázal mezi kaplickými zadáky najít cestičku až před brankáře a střelou přes padajícího Bílého poslal svůj tým do vedení – 0:1.

Brzy vstřelený gól dal ráz celému prvnímu poločasu, ve kterém hosté diktovali tempo hry a měli i další příležitosti. Po dvaceti minutách Matuš zpětnou přihrávkou oslovil Filipa Mertla, ten mířil k bližší tyči, ale Bílého zastoupil Kubata, jenž míč odkopl na rohový kop. Ten hosté rozehráli na Micáka, jehož prudkou střelu Bílý vyboxoval. V polovině poločasu z pravé strany centroval Micák, ale Matuš ve vyložené pozici vysoko přestřelil. Domácí se v prvním poločase osmělovali jen minimálně. Po půlhodině skončila nad střela Kubaty z trestného kopu. V závěru půle se pak po rohu dostal k centru Smolen, přihrával po zemi, ale Koclíř neměl zblízka moc šancí Vítka prostřelit. Do kabin i proto odcházeli o gól vedoucí spokojenější hosté.

Po změně stran se obraz hry změnil. Hosté hráli dále kvalitně, k nim se však přidali i domácí, a tak byla k vidění velmi zajímavá partie se šancemi před oběma brankami. Ve 48. minutě střílel kaplický Micák, tečovaný míč padal pod břevno, ale Vítek byl pozorný a se štěstím balon vyrazil alespoň před sebe. Následně mu míč přihrál do rukavic jeden z obránců, ale Kapličtí se odpískání malé domů dožadovali marně. Na druhé straně se vzápětí řítil sám na domácí branku Matuš, gólman Bílý však vytěsnil střelu na tyč. V 50. minutě přišla obdobná situace. Znovu v sólovém nájezdu se ocitl hostující špílmachr Matuš, ve vápně jej fauloval vracející se kapitán Koclíř – a pískala se penalta. Míč si na puntík postavil Josef Micák a střelou po zemi přesně k tyči navýšil náskok hostů – 0:2.

A nadále se pokračovalo ve vysokém tempu. Dělovku Šislera brankář Bílý vyrazil. V 59. minutě se do rychlého kontru dostali domácí, míč potáhl Micák, na vápně našel Tomáše Faltuse, na jehož střelu po zemi k tyči Vítek nedosáhl – 1:2.

V 61. minutě po akci zprava měl gól na kopačce hostující Michal, ale Bílý znovu reflexivně zasáhl. O chvíli později měl další stoprocentní šanci hostů na svědomí M. Račák, ale Bílý zakročil znovu pohotově. V 69. minutě Račák rozehrál roh po zemi na hranici velkého vápna na Micáka, ten mířil pod břevno, kaplický kouzelník mezi tyčemi však znovu vytáhl míč na rohový kop. A pak měli zase pro změnu tutové příležitosti domácí. Po akci Rouleho s Micákem měl vyrovnání na kopačce Faltus, ale přestřelil. Čtvrthodinu před koncem Kubata rychle rozehraným trestným kopem našel nabíhajícího Rouleho, ten tvrdě vypálil, ale Vítek se štěstím vyrazil. Vzápětí Řepa našel v gólové pozici Kubatu, ten mířil k tyči, Vítek byl ale opět pozorný a míč lapil.

Domácí se tlačili do útočení a hosté z brejků mohli definitivně rozhodnout. V 85. minutě technický obstřel F. Mertla se však mezi tyče nevešel. O pár minut později měl gól na noze i Matuš, ale znovu si vylámal zuby na kaplickém brankáři. Utkání tak skončilo těsnou výhrou hostů. Frymburští vyhráli zaslouženě, ale Kapličtí i přes prohru odcházeli ze hřiště se vztyčenou hlavou. A ani diváci se na zápase rozhodně nenudili.

Frymburští si sedmou výhrou v tomto ročníku pojistili vedoucí příčku. Kapličtí potřetí v sezoně padli a pohoršili si na páté místo.

Sestavy – Kaplice B: J. Bílý – Faltus, Koclíř, Sedláček, D. Smolen – Kubík (46. O. Kouba), Kubata, P. Micák, Valíček – Řepa, Roule, Frymburk: Vítek – Michal, J. Grohman, M. Grohman (72. Rillich), Ribár – R. Mertl (90. Tomka), J. Micák, Matuš, J. Šisler – M. Račák, F. Mertl.

Trenér Michal Rybák (Kaplice B): „V první půli byli hosté jasně lepší, dostali nás pod tlak a dali rychle vedoucí gól. Při dalších tutovkách soupeře nás podržel gólman Bílý, který opět chytal fantasticky. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a soupeři se vyrovnali. Po druhé brance z penalty jsme museli otevřít hru, ale povedlo se nám jen snížit. Z celkového pohledu ovšem Frymburk vyhrál zaslouženě. Fotbalově je totiž momentálně úplně někde jinde než náš mladý tým. Sehráli jsme ale s favoritem dobrý zápas, hlavně ve druhé půli na I. B třídu až nadprůměrný, a i přes prohru mohli jít kluci ze hřiště se vztyčenou hlavou."

Trenér Vlastimil Mertl (Frymburk): „Věděli jsme, že kaplické béčko na tom není špatně a tento mladý tým má svou kvalitu. Dali jsme však hned v úvodu pěkný gól, a ten asi rozhodl o osudu zápasu. Celou první půli jsme potom měli pod kontrolou a domácí jsme k ničemu nepustili. I do druhé půle jsme vstoupili výborně a z jasné penalty přidali druhou branku. Domácí ale za chvíli snížili a hrál se pak opravdu výborný fotbal z obou stran. Dalo by se říct nahoru dolů. My jsme však měli díky rychlým brejkům větší loženky, které nám ale pokaždé zlikvidoval nejlepší hráč domácích, brankář Pepa Bílý. Nakonec jsme vítězství vybojovali, a myslím, že bylo zasloužené. Z našeho týmu byli nejlepší Filip Mertl a Lukáš Matuš, který měl pouze smůlu v koncovce. Celkově to byl hodně kvalitní zápas, který se musel líbit všem přítomným divákům!"

Libor Granec, Karel Vosika