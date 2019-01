Český Krumlov - Do nové mistrovské sezony krajských přeborů vstoupili fotbaloví mladíci krumlovského Slavoje z dorosteneckých týmů na domácím trávníku.

V prvním dějství slavojáci přivítali výběry spojených oddílů budějovické Slávie a Borku – a dosáhli poloviční úspěšnosti. Starší krumlovský dorost v roli obhájce titulu v pozměněné sestavě houževnatého soupeře těsně zdolal a mladší vysoko rozdílem třídy o tři góly prohrál.

Starší dorost

Předehrávka 13. kola: Č. Krumlov – Slávia ČB/Borek 2:1 (1:1).

V úvodu byli aktivnější domácí, ale po čtvrthodině z prvního nebezpečného kontru soupeře inkasovali z kopačky Hromádky. Odpověď naštěstí přišla už za sedm minut, když přesný centr kapitána Persána pohotově stehnem usměrnil za záda hostujícího brankáře Michal Kotlár na 1:1. Pak se ovšem domácí předháněli v zahazování šancí. Největší tutovku krásným sólem připravil M. Kotlár, ale Rozkošný z malého vápna netrefil zcela prázdnou branku – a do kabin se šlo za smírného stavu.

Rozhodnutí pak padlo deset minut po přestávce, kdy si na rohový kop Vnuka vyskočil ve vápně nejvýše stoper Mašek a nechytatelnou hlavičkou zajistil favoritovi všechny tři body – 2:1.

„Loni hrála Slávia o záchranu, ale tentokrát byla velmi dobrým soupeřem. Utkání jinak neslo všechny znaky začátku sezony, kdy jsme čekali, kdo vůbec přijde. O prázdninách a v době různých dovolených a brigád to není s tréninkem nejlepší. V závěru pak bylo znát, že začínáme odpadat fyzicky. Jinak jsme ale první utkání celkem zvládli a věřím, že se zlepšeným přístupem hráčů k přípravě se bude zvedat i naše hra. Tentokrát za dobrý výkon pochválím brankáře Dobrovodského, který chytal s jistotou a byl pro tým přínosem," ohodnotil premiéru trenér staršího krumlovského dorostu Václav Domin.

Sestava Slavoje: Dobrovodský – Smolík, Mašek, N. Kotlár, Čabaj – Rozkošný, Persán, M. Kotlár, Vnuk – Rafael, D. Adamíček, střídali: Maxa, Harvan, P. Filip a J. Dvořák.

Mladší dorost

Předehrávka 13. kola: Č. Krumlov – Slávia ČB/Borek 2:5 (0:4), branky: Rafael 2 – Dvořáček 2, Vranovský, Bravenec, Mikšl.

Utkání mladších výběrů mělo zcela jiný průběh. Domácí nezachytili začátek a už po jedenácti minutách prohrávali o dvě branky. Pak sice trenér Peťule postupně vystřídal čtyři hráče, ale ani to nepomohlo. Hosté v poslední pětiminutovce půle dalšími dvěma zásahy odskočili až na 0:4. Až důrazná přestávková domluva přece jen zvedla domácí projev. Už po minutě hry byl ve vápně faulován Rafael a sám jistě proměnil nařízenou penaltu. Hosté však po hodině hry přidali pátý gól. Poslední slovo pak měli domácí a Rafael pěknou střelou kolem zdi z přímého kopu upravil na konečných 2:5.

„Každoročně je přechod hráčů z kategorie žáků do mladšího dorostu problém, který vyřeší až odehrání většího počtu zápasů. Nezaostávali jsme za soupeřem ve hře téměř v ničem, ale co střela na branku, to byl gól. Na druhé straně jsme nedali několik tutovek, a proto ten divoký výsledek. Lepší chvíle ale určitě přijdou," věří kouč mladšího výběru Slavoje Jan Peťule.

Sestava Slavoje: Kuchař – Křížek, Troják, Rakaš, M. Filip – Schmidtmayer, Harvan, Tůma, J. Dvořák – P. Filip, D. Gábor, střídali: Rafael, Maroušek, Maxa a Ješina.

Ve druhém dějství nové sezony se českokrumlovští mladíci představí v neděli 24. srpna na hřišti českobudějovické Lokomotivy.