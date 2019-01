Kaplice - Kapličtí na úvod I.A třídy nejtěsnějším výsledkem zdolali béčko divizní Malše Roudné.

Po operaci kolene a dlouhé rekonvalescenci se do sestavy kaplického Spartaku vrátil ofenzivní Radek Řežáb (v popředí u míče, v této chvíli těsně bráněný roudenským Martinem Lerchem) – a hned při premiéře jediným gólem zařídil výhru našeho týmu. | Foto: Libor Granec

Z kvarteta okresních zástupců účinkujících v béčkové skupině oblastní fotbalové I.A třídy jako jediný v premiéře zabodoval kaplický Spartak, který v domácím prostředí přivítal nepříjemného soupeře – rezervu divizního Roudného.

Ještě v týdnu před startem nového mistrovského ročníku sehráli spartakovci narychlo sjednané přípravné střetnutí, ve kterém v zajímavém duelu doma zdolali českokrumlovské béčko (6:2).

Kapličtí příznivci, kteří si našli cestu na stadion (a nebylo jich věru málo), byli jistě překvapeni z některých jmen v základní sestavě. Jejich pozornost patřila brankáři Luďku Kopřivovi a obránci Milanu Románkovi. Nutno říci, že oba matadoři se výraznou měrou podepsali pod konečný výsledek a byli též tím správným impulsem pro ostatní hráče, kteří po celý zápas příkladně bojovali.

Kaplice – Roudné B 1:0 (1:0)

Roudenští ovšem od samotného počátku prokazovali nesporné kvality. Už ve 2. minutě po rohu bylo rušno před domácí svatyní, ale skóre se neměnilo. Vzápětí zahrozili i domácí, když po spolupráci Janury s Markem zakončoval tísněný F. Kouba mimo branku. Po čtvrthodině hry po centru Marka hlavičkoval F. Kouba do Korandovy náruče. Hned v následující minutě se však spartakovci radovali. Kebl prostrčil míč mezi obránci na rozběhnutého Radka Řežába, ten pronikl do vápna a střelou pod břevno přes padajícího gólmana rozjásal domácí fanoušky – 1:0. Lepší vývoj si Kapličtí ani nemohli přát.

Hosté ovšem byli nadále aktivní, už v prvním poločase vybojovali řadu rohových kopů, ale z nich se do vážnějšího zakončení nedostali. Ve 25. minutě naopak po rohu zahrozili domácí, ale po centru Smolena nedokázali míč protlačit za brankovou čáru. Vedení pak mohli domácí navýšit ještě v posledních pěti minutách prvního dějství. Nejprve po rychlém kontru zakončoval kapitán Janura, ale Koranda střelu zlikvidoval efektní robinzonádou. Roudenský gólman pak svůj tým podržel v samotném závěru poločasu, kdy F. Kouba obral o míč váhajícího kapitána hostí Matouška, ocitl se rázem sám před Korandou, ale ten parádním reflexivním zákrokem míč do sítě nepustil. Do kabin šli tedy spartakovci s jednogólovým náskokem.

V poločasové přestávce hostující trenérské duo Šolc a Vogl sáhlo ke dvěma změnám v sestavě, a to se rozhodně ukázalo být ku prospěchu Malše. Do druhé půle se již nepodívali chybující obránce Matoušek a nevýrazný útočník Silva. Od úvodu druhého poločasu pak byli hosté znovu o poznání aktivnější než jejich hostitel. Ve 49. minutě zahrával přímý kop D. Lerch a přízemní střela minula levou tyč. Vzápětí po rohu na zadní tyč hlavičkoval mimo M. Lerch. Asi nejblíže vyrovnání byli Malšané v 54. minutě, kdy centr ze strany prolétl až na zadní tyč, kde dobře zakončoval D. Lerch, ale za již překonaného Kopřivu zaskočil pohotově na brankové čáře pozorný Doubrava. O čtyři minuty později přišel další z mnoha rohových kopů hostů, gólovou hlavičku předvedl střídající Kubeš, ale Kopřiva prokázal, že chytat nezapomněl a bravurním reflexivním zákrokem míč dostal nad břevno.

I v dalším průběhu měli hosté řadu standardních situací, ale do dalšího vážnějšího zakončení se již nedostávali. V 77. minutě mohli naopak přidat gólovou pojistku Kapličtí. Po levé straně zatáhl míč až do šestnáctky Smolen, zpětnou přihrávkou našel Preuslera, ale ten v gólové pozici střelou po zemi branku těsně minul. Ve zbývajících minutách, ač se hosté tlačili do útočení, tak spartakovci těsné vedení již uhájili, když závěr zvládli velmi dobře po taktické stránce.

Kapličtí vstoupili do soutěže cennou výhrou nad silnou zálohou Roudného, což kvitoval i kouč Michal Rybák: „Vyhráli jsme možná i trochu se štěstím, ale to se počítá. Na vyložené šance jsme byli lepší. Velmi dobře hrající soupeř hrozil převážně jen ze standardek, kterých zahrával velké množství. Při spoustě rohů prokázal zkušenost a podržel nás brankář Kopřiva. Všichni hráči ovšem zápas odmakali, podali dobrý kolektivní výkon a výhru si vydřeli," chválil mladý trenér.

Fakta – branka: 16. Řežáb, střely na branku 7:2, mimo 5:4, rohy 2:16, fauly 17:29, žluté karty 1:1 (Doubrava – Trejbal), jako hlavní řídil rozhodčí P. Dvořák, sledovalo 180 diváků.

Sestava Kaplice: Kopřiva – O. Kouba (62. Štrbačka), Románek, Doubrava, D. Smolen – F. Marek (72. Hejna), Janura, Kebl – F. Kouba, Řežáb (85. Hošek), Preusler.

Ve druhém dějství nové sezony se Kapličtí v sobotu 22. srpna představí na hřišti Dobré Vody, jež na úvod naplno zabodovala ve Větřní.

Libor Granec, Karel Vosika