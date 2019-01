Českokrumlovsko - Jarní kapitolu tipovací fotbalové soutěže ovládl Štefan „Pišta" Učeň z Kaplice.

V dresu a s klubovou šálou nemůže Štefan Učeň chybět prakticky na žádném mistrovském utkání kaplického Spartaku. | Foto: Veronika Bartková

Velice dramatický finiš nabídla jarní kapitola oblíbené fotbalové tipovací soutěže čtenářů Českokrumlovského deníku – E.ON TIP LIGA.

Před posledním dějstvím dvanáctikolového měření sil tipérů z celého regionu se totiž na čele vyrovnal kaplický trojblok, který měl na kontě shodný počet sedmačtyřiceti bodů. Až derniéra potom rozhodla, že prvenství a pánskou péřovou vestu i značkovou sportovní tašku si z naší redakce odnese kaplický matador, populární Štefan „Pišta" Učeň.

„Tip ligu hraji už od jejího začátku. Nejlépe jsme byl celkově třetí, ale tentokrát to už vyšlo až na nejlepší výsledek. Tipujeme spolu s bráchou a před posledním kolem jsme měli stejně bodů. Dáváme i přibližně stejné tipy. V posledním kole jsme se pak nejvíc neshodli u zápasu okresního přeboru mezi béčkem Frymburku a Malontami. Brácha víc věřil domácím, já si dal dvojku, která nakonec vyšla," přiblížil nám nervy drásající koncovku vítězný Štefan Učeň.

Náš jarní vítěz je velkým fandou a má za sebou i úspěšnou fotbalovou kariéru, včetně vyšších oblastních soutěží.

„Dva roky jsem hrál v Protivíně, kterému jsem tehdy pomáhal k postupu do krajského přeboru. Šest sezon jsem odkopal v Písku, ale po zranění kolene jsem v devětadvaceti letech musel s fotbalem skončit," vzpomíná jarní král tipérů, který jako velký kaplický patriot nemůže chybět na žádném zápase milovaného Spartaku. „Škoda, že to klukům v této sezoně nevyšlo s návratem do kraje. Rozhodlo až poslední kolo ve Vimperku, kde se proti nám pískaly hned tři penalty. Když to ale vezmu objektivně, tak dvě desítky určitě byly. Kluci to zahráli netakticky a rozhodčí na takové situace jen čekal. Co se dá dělat, musíme to zkusit zase v další sezoně. Pokud ale znovu odejde ostrostřelec Kuba Lesňák do Rakouska, tak mám obavy, že Spartak bude mít problémy i v první třídě," prorokuje Štefan Učeň.