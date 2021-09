Komu byste dali červenou kartu a za co? Rozhodně bych kartoval hráče, kteří filmují pády při jakémkoliv kontaktu od soupeře. Myslím, že tohle do fotbalu nepatří.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“? Jelikož mým prvním fotbalovým turnajem byla v loňském roce Zaměstnanecká liga Deníku, tak se mi to naštěstí ještě nepodařilo. A doufám, že se téhlepotupě vyhnu i letos. Pokud ne, mají u mě kluci pivo.

Co děláte pro svou kondici? Vzhledem k tomu, že jsem bývalý sportovec, snažím se udržet si ji pravidelným běháním a hraním beachvolejbalu.

Jaký je váš největší sportovní úspěch? Ve volejbale jich bylo celkem dost. Pokud mohu, vyjmenuji: čtyřikrát Mistr ČR, třikrát vítěz Českého poháru, jednou vítěz Československého poháru, třikrát třetí místo v Českém poháru a jednoutřetí místo v belgické lize. Co se týká fotbalového úspěchu, prozatím je největším úspěchem start v Zaměstnanecké lize Deníku.

Přes dvacet týmů složených ze zaměstnanců jihočeských firem se proti sobě postaví v letošním druhém ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku. Tým Madety, a. s., v boji o co nejlepší umístění povede obchodní zástupce firmy Radek Motys.

V září se uskuteční druhý ročník Zaměstnanecké ligy Deníku, ve které se proti sobě postaví týmy významných jihočeských firem. Hrát se bude od 20. do 23. září v Písku, Českých Budějovicích a Táboře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.