Frymburk - Tahákem kola z pohledu vystoupení zástupců našeho regionu bylo další okresní derby dvojice lipenských rivalů mezi frymburským FC Šumava a nováčkem v barvách FC Vltava.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kacerovský

Frymburk - FC Vltava 1:0 (0:0)

Derby bylo po celou dobu pod jasnou taktovkou domácího favorita, který si vytvářel řadu šancí, ale také se dlouho předháněl v jejich zahazování. O osudu střetnutí a o tom, že všechny tři body zůstanou doma, se rozhodlo v 56. minutě, kdy se po zpětné přihrávce Juhaňáka v pokutovém území hostů dobře zorientoval Roman Mertl a zblízka vstřelil jedinou branku utkání – 1:0. Těsnou prohru ovšem musí hosté podle průběhu brát všemi deseti.

Frymburk: Vítek – M. Grohman, J. Grohman, Kaňa, Juhaňák (65. J. Šisler) – D. Račák, Michal, R. Mertl (70. Ribár), V. Šisler (80. Rillich) – Micák, M. Račák.

FC Vltava: Hüttner – Koutský, Zayml, Louda (46. Karták), Sládek – Toman, Somolík, Březina, Macák – Víšek, Hošek (46. Hamburg).

Trenér Vlastimil Mertl (Frymburk): „Tentokrát jsme do prestižního derby zápasu vstupovali jako favorité a bylo to znát. Hrálo se na hodně těžkém terénu, který měl více vyhovovat obranné hře soupeře, přesto jsme měli po celý zápas jednoznačně navrch. Chybělo tomu ale více gólů, zahazovali jsme, co se dalo. Nejlepším hráčem na trávníku byl hostující brankář Hüttner, který nás vyloženě vychytal. Po dlouhé době jsme se až na zraněné Budíka s Mrázikem sešli téměř kompletní, což bylo to na hřišti znát. Až na tu koncovku, která nám opravdu nešla, jsem byl s výkonem celého týmu absolutně spokojený. Pátá výhra v řadě nás vysadila až do špičky tabulky, takže v našich řadách nyní panuje spokojenost. Ještě nás čekají dva soupeři, kteří jsou před námi, a ti by nás měli prověřit daleko více."

Trenér Bronislav Bäuml (FC Vltava): „Nezasloužili jsme si v derby vůbec bodovat. Frymburk se od první minuty tlačil do útoku a ukázal daleko větší chuť a vůli po vítězství. Za složitých a těžkých podmínek se hrál průměrný fotbal, ve velké zimě ani nepřišlo tolik diváků, a tak to bylo na zdejší zvyklosti takové poklidné. Nás od vyšší prohry zachránil gólman Hüttner, který vychytal možná deset vyložených šancí soupeře. Mrzí mě ovšem fakt, že obrana ho většinou nechávala na holičkách a domácím ty příležitosti sama nabízela. My jsme měli v první půli možná dva náznaky nějaké šance, ve druhém poločase tam už nebylo z naší strany vůbec nic. Frymburk byl prostě po všech stránkách lepší a vyhrál zaslouženě, byť nejtěsnějším výsledkem. Nás teď doma čeká v tabulce předposlední Sedlec a tam už se skutečně bude hrát o pověstných šest bodů. A pokud tento zápas nezvládneme, tak nemáme v krajské soutěži vůbec co pohledávat."