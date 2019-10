Hráči Slavoje to však tentokrát neměli jednoduché, neboť táborské béčko se prezentovalo velmi dobrým výkonem a favorit na mladíky našel recept až v závěru střetnutí,

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Přijelo velmi dobře připravené mužstvo. Sice plné mladíků, kteří naštěstí pro nás řeší finální fázi trochu naivně, ale fyzicky a v organizaci hry bylo na výši. My v první půli byli trochu bez pohybu. To jsme se po změně stran snažili změnit, prostřídali jsme a dostali se více do hry. Věděli jsme, že pokud budeme hrát trpělivě, že šance přijdou. Měli jsme je už v úvodní části, kdy jsme nastřelili tyč a po hlavičce Růžičky se vyznamenal táborský brankář. Po změně stran se hrál fotbal nahoru dolů, oba týmy chtěly vyhrát, takže to otevřely. My projevili více zkušenosti v přípravě finální přihrávky a zakončení, i kdy jsme dávali góly až v závěrečné desetiminutovce. Soupeř těžil z výborné kondice a nás může těžit, že jsme se mu fyzicky nejen vyrovnali, ale v závěru jsme byli i progresivnější. U obou branek hrál významnou roli Václav Novák. U té první vyslal klasickou českou uličkou do zakončení Vávru, ve druhém případě si zase míč vyměnil s Růžičkou a sám přesně zakončil. V neděli hrajeme na půdě nováčka v Lažištích. Moc jej neznáme, ale víme, že se doma žádných soupeřů neobává. Ale naše mužstvo teď šlape a chceme pochopitelně vyhrát.“

Slavoj Český Krumlov – FC MAS Táborsko B 2:0 (0:0)

Branka: 79. Vávra, 88. Novák.

Rozhodčí: Kroutl – Krčín, Herzog. ŽK: 1:1 (Vávra – Laszák). Diváci: 115.

Slavoj: Trnka – Malý, Kabele, Švec(88. Filip) – Persán (58. Strapek), Svoboda (58. Savytskyi), Vávra, Novák, Kuna – Růžička, Klivanda.