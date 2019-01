Český Krumlov - Na umělkách v Českém Krumlově a v Prachaticích pokračovala příprava týmů z okresu.

Další okresní týmy účinkující v oblastních prvních třídách nebo v okresním přeboru otestovaly formu před blížícím se startem odvetné jarní části mistrovských soutěží.

Glosu Karla Vosika Paní Zimo, už je toho opravdu trochu moc si přečtěte ZDE

Na umělém trávníku českokrumlovského Slavoje si první zimní test odbyli fotbalisté frymburského FC Šumava v partii se zástupcem I. B třídy z Dolního Dvořiště.

Zlatokorunský účastník okresního přeboru Českokrumlovska si zajel pod Libín, kde na umělce prachatického Tatranu poměřil síly s předním celkem OP Českobudějovicka.

Frymburk – Dolní Dvořiště 2:1 (1:0)

Frymburští nastoupili na českokrumlovskou umělku k prvnímu testu pod taktovkou staronového kouče Jana Turcovského, který na postu prvního trenéra střídá Jana Berita. Favorizovaný tým z I. A třídy se ujal vedení po pěkné kombinaci, kterou zakončil vydařenou křížnou střelou k tyči obránce Dušan Račák – 1:0.

Po změně stran na těžkém zasněženém terénu měli více šancí Dolnodvořištští, kteří také zaslouženě srovnali brankou střídajícího Koniase, jenž si naběhl z pozice krajního obránce až na hrot a nejhezčí akci zápasu zakončil trefou na 1:1.

O tom, že výhru v přípravném duelu si připíší Frymburští, rozhodla poté standardní situace. Trestný kop z více než třiceti metrů zahrával obávaný exekutor Salzer a povedenou ranou z velké dálky překvapil za zraněného Posla v brance Dolního Dvořiště zaskakujícího matadora Henžla – 2:1.

Sestavy – Frymburk: V. Čábela (46. Vítek) – D. Račák, Kuna, Jodl, R. Mertl – M. Račák, Juhaňák, Salzer, Skípala – Ribár, Budík.

Dolní Dvořiště: Henžl – M. Hajdák, Kučera, Bóga, T. Macanovič – V. Lattner, Mazanec, Varhol, Jiří Ševčík – Josef Ševčík, Malý, střídali: J. Hajdák, Konias.

Řekli po utkání

Trenér Jan Turcovský (Frymburk): „Na těžkém kluzkém terénu se hrál celkem vyrovnaný zápas, ve kterém jsme nakonec měli více štěstí. Byla to naše první příprava na velkém hřišti, což bylo hodně znát. Věřím, že v dalším zápase, který budeme hrát opět v Českém Krumlově s Velešínem (pozn. – v sobotu 13. března od 16 hodin), to bude už fotbalově lepší.“

Trenér František Hájek (Dolní Dvořiště): „Troufám si říci, že jsme byli po většinu zápasu herně lepší, ale hodně jsme kazili v koncovce. Tady je hodně znát, že za současných podmínek se nemůžeme připravovat venku. Hřiště u nás i v Rychnově, kam také jezdíme, je stále pod sněhem. Trénujeme pouze v malé tělocvičně a na prostor velkého hřiště nejsme zvyklí. Po dvou zápasech na Hluboké to sice bylo už naše třetí přípravné utkání, ale stále máme v tomto směru velké rezervy. Nyní nás o víkendu čeká utkání v Nových Hradech. Další týden pojedeme od čtvrtka do neděle na soustředění do Horní Stropnice, kde je domluvený zápas s tamním mužstvem.“

Smír pod Libínem

Zlatá Koruna – Týn nad Vltavou B 3:3 (0:3)

Zlatokorunský účastník OP si pozval ke své první přípravě přední celek OP Českobudějovicka a nakonec s ním sehrál smírnou partii. V půli sice soupeř po hrubých chybách v rozehrávce našeho týmu vedl už o tři branky, ale druhý poločas byl jasně v režii Zlatokorunských. Ti postupně trefami Špinara, Rychtáře a Steinochera srovnali na konečných a zasloužených 3:3.

Karel Vosika, Petr Gallistl