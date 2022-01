Branku týmu z krajského přeboru hájila nová akvizice, z Rakouska příchozí Jiří Komrska. Středovou řadu Jankova dirigoval zkušený Aleš Hanzlík, který se na české fotbalové trávníky vrací po působení v Německu a na hrot útoku jankovský trenér Kadlec postavil navrátilce Martina Popelku.

Kaplický trenér Ginzel rovněž přivítal ve svém týmu navrátilce z rakouského angažmá. Svou bilanci v kaplickém A mužstvu, která nyní činí 166 startů a 162 gólů, bude chtít rozšířit Jakub Lesňák. Do mateřského oddílu se vrátil i brankář František Říha, kterého však čeká nejprve rekonvalescence po operaci kolene.

Vstup do zápasu měl aktivnější favorit z Jankova. A také netrvalo dlouho a čísla na ukazateli skóre se měnila. Po Řehořově přesném centru z pravé strany uklidil míč k tyči přesně zakončující Martin Popelka – 1:0. V minutě šesté už to mohlo být o dva góly, ale Schönbauer v gólové pozici brankáře Schneidera nepřekonal. Kapličtí zahrozili až v minutě deváté. Na útočné polovině hřiště vybojoval balón Štěpánek, po následně spolupráci Gutheise s Lesňákem se v šestnáctce dostal k zakončení právě Filip Štěpánek, z dobré střelecké pozice však poslal balón vysoko na Komrskovu svatyni.

Hosté v prvním poločase často ztráceli míče po chybné kombinaci a zbytečných ztrát na polovině hřiště a Jankovští toho dokázali využívat k rychlému přechodu do otevřené kaplické obrany. Po jedné takové zbytečné ztrátě v desáté minutě následoval okamžitý kontr. Hanzlíkův pas sklepl Schönbauer ve vápně Popelkovi, toho však Schneider vychytal, na dorážku Voráčka byl sice krátký, ale jeho pokus skončil pouze na tyči. I v dalším průběhu prvního poločasu diktovali tempo hry Jankovští. Ve 22. minutě měl plné ruce práce Schneider s Hüttnerovo střelou, ale míč za svá záda nepustil. Krátce na to po další zbytečné ztrátě a rychlé pohledné kombinaci Voráčka s Kočerem se podruhé v zápase střelecky prosadil Martin Popelka – 2:0.

Domácí byli při chuti a netrvalo dlouho a přidali třetí branku. Kollár přesným pasem oslovil Jana Schönbauera, který pláchnul kaplické obraně a nadvakrát překonal gólmana Schneidera – 3:0. Ani to však ještě nebylo z domácí strany vše. Ve 31 minutě střetnutí hledal Hüttner z levé strany svým centrem před brankou své spoluhráče a bránící Čutka míč ve snaze odvrátit poslal nešťastně do vlastní sítě – 4:0.

Na druhé straně se hosté připomněli snad jen střelou Janouška nad bránu po Štěpánkově přihrávce. Pět minut před přestávkou zachránili Spartakovce břevno, když do něj nasměroval míč Hüttner po centru Řehoře.

Do druhého dějství oba dva trenéři prostřídali. Nikdo však asi nečekal, že se vývoj zápasu tak diametrálně změní. Přesto jako první zahrozili domácí, ale Sypalova střela gólové parametry neměla. Na druhé straně po faulu na Lesňáka pokoušel střelecké štěstí z přímého kopu Gutheis, mířil však jen nad bránu. Hosté se gólu dočkali v 57. minutě. Čutka vyvezl míč středem, kolmou přihrávku se jeden z obránců snažil zastavit, svým obranným zákrokem však míč posunul ideálně do běhu Jakubu Lesňákovi a na křížné zakončení byl Komrska krátký – 4:1. Odpověď domácích byla rychlá. V 61 minutě centroval z pravé strany Jirkovský, Popelka sklepnul míč Aleši Hanzlíkovi, který poslal míč neomylně k tyči – 5:1.

Hosté se po změně stran herně viditelně zvedli, a byli daleko více nebezpečnější v koncovce. Nedlouho po páté inkasovaném gólu se jim podařilo znovu snížit. Gutheis rozehrál rohový kop na Jiřího Divokého, ten na rohu velkého vápna napřáhl a za křížnou střelou do horního rohu brány se Komrska mohl jen ohlédnout – 5:2. Po odchodu zkušeného Kollára byla jankovská obrana doslova děravá a Kapličtí toho začali bezezbytku využívat. V 65. minutě po akci Pastiera Lesňák v gólové pozici míč minul. Vzápětí po Gutheisově kolmici šel sám na brankáře Jakub Lesňák, Komrska jej vychytal a následně si pohlídal i pokus o kličku. Na druhé straně si gólman Bílý pohlídal Sypalovu střelu.

V 69. minutě opět Gutheis narýsoval kolmici středem jankovské obrany, Lesňák pronikl až do vápna, nezištně předložil míč Eriku Pastierovi a ten snížil už na rozdíl jen dvou branek – 5:3. V 76 minutě domácí zareagovali a po povedené akci Kočera s Beránkem zakončoval přesně Martin Lovička – 6:3. O vítězi utkání se zdálo být rozhodnuto, ale opravu jen zdálo. Ve zbývajících minutách totiž Spartakovci čtyřmi góly otočili skóre ve svůj prospěch. Hned v následující minutě totiž Pál ve středu hřiště sklepl míč Kuchařovi, ten vyslal do vápna ideálně Lesňáka, který znovu před brankou našel nepokrytého Erika Pastiera – 6:4. Deset minut před koncem se v další gólovce ocitl Lesňák, mířil jen do bližší tyče, následně tvrdou ranou Komrsku nepropálil, ale Erik Pastier křížným pokusem zkompletoval svůj hattrick – 6:5.

Hosté byli při chuti. V 86 minutě Vanišův pokus obránce sice zablokoval, ale odražený balón napálil zpoza vápna nechytatelně k tyči Václav Kuchař – 6:6. V 89 minutě po Svobodově centru mířil Lesňák pouze do tyče. Když už se zdálo, že duel skončil nerozhodně, vysunul Pál Jakuba Lesňáka, který svým druhým gólem v zápase dokonal málo vídaný obrat ve skóre – 6:7. Prokřehlý diváci sledovali utkání dvou rozdílných poločasů. Z bláznivého duelu nakonec docházeli jako vítězové spartakovci.

SK Jankov – Spartak Kaplice 6:7 (4:0)

Branky: 3., 23. Popelka, 27. Schönbauer, 31. Čutka vlastní, 61. Hanzlík, 76. Lovička - 69., 77., 80. Pastier, 57., 90. Lesňák, 63. Divoký, 86. Kuchař. Bez karet. Rozhodčí: Albert – Jarolím, Vejčík. Diváci: 50.

Jankov: Komrska – Řehoř, Kollár, Fajtl, Kroneisl, Kočer, Hanzlík, Schönbauer, Hüttner, Voráček, Popelka. Střídali: Jirkovský, Mizera, Lovička, Beránek, Sypal, Bláha.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Kuchař, F. Štěpánek, Janoušek, Divoký, Gutheis, Vaniš, J. Smolen, Lesňák. Střídali: F. Bílý, Pastier, Pál, Aibl, Svoboda,