Ve svém hracím dnu skončili na třetím místě. „Bylo to krásné odpoledne, povedlo se počasí a každý poznával své známé a kamarády v ostatních týmech. Vybojované umístění pro nás bylo jakousi třešničkou na dortu,“ hodnotil s odstupem času účast v projektu Petr Maroš.

Hlavní cíl, s nímž do soutěže šli, byl přitom dle jeho slov jasný: užít si akci. „Nejvíc překvapeni jsme byli sami sebou. Na hřišti jsme se sešli poprvé a nic zásadního jsme od sebe nečekali,“ vyprávěl kapitán OIG Power s. r. o. „Chtěli jsme se pobavit a nezranit se u toho, abychom se druhý den opět mohli všichni potkat v práci. Proto nás vlastní výkon potěšil. I když úplně bezbolestné to nakonec nebylo. Nohy nás všechny bolely až do víkendu,“ dodal se smíchem.

Jejich cíle se nemění ani pro letošní 2. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku: užít si den s kamarády z práce a jiných týmů a nezranit se. „Tajně doufáme, že se opět povede počasí. Výsledek pro nás již tak podstatný není,“ řekl.

Na otázku, jestli už mají v hlavách nějakou strategii, s humorem odpověděl: „Strategii chodí kolegové pravidelně každých čtrnáct dnů vymýšlet do Masných krámů. Prý ji pokaždé vymyslí, ale ráno si ji nepamatují,“ smál se.

Na hřiště by mohli vyběhnout také s jedním nováčkem v týmu. „Je to člověk, kterého asi Jihočechům moc představovat nemusím. Naším nováčkem v týmu by totiž měl být většinový vlastník naší firmy a současný hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Doufám, že si ve svém nabitém programu vyčlení jedno odpoledne na řádnou reprezentaci OIG Power,“ řekl Petr Maroš. „Máme ve firmě kamarádskou atmosféru, kde si jeden z druhého umíme udělat legraci, takže pokud Martin nepůjde hrát, bude to mít drahé,“ dodal na závěr.

Zaměstnanecká liga - logo.Zdroj: DENÍK