Martin byl mužem zápasu. Dal dva góly, další dva nájezdy neproměnil a hostující gólman Michal Koutský jej vychytal při penaltě. „První gól byl po chybě obrany soupeře. Vypresoval jsem to, vypíchl balon a dal podél gólmana. Před druhým to dal Dan Trapl pod sebe, ještě se to odrazilo a já dorážel míč do prázdné. Pak dvakrát sám na bránu, to je takové padesát na padesát. Ale ta penalta, o tom se mi ani nechce mluvit. To jsem kopl jako žáček, to se musí dávat. Snažím se to kopat nahoru, nevšiml jsem si že jde gólman po mé pravé straně a nechal jsem ho vyniknout. Můj osmiletý kluk by to kopnul lépe. Doufám, že ji příště nebudu muset kopat,“ vypíchl důležité momenty utkání křemežský kanonýr.

OBRAZEM: Fotbalisté Křemže potvrdili doma s Lipnem roli favorita

Na penaltu jej evidentně vyslali spoluhráči s tím, aby zkompletoval hattrick a přispěl něco do kasy. „To je přesně ono. Do kasy stejně dám za neproměněnou penaltu a to bude možná víc než za hattrick," komentoval po zápase již s úsměvem situaci Martin a dodal: „Ale máme tři body, což je důležité. Týmová hra také super. Na své góly nekoukám, hlavně že jsme vyhráli.“

Hře křemežského týmu hodně pomohly posily, které do týmu před sezonou přišly. Především Václav Novák, který ze středu pole rozdává spoluhráčům milimetrové balony. Pak se hraje úplně jinak. „Chceme okres s posíleným kádrem prolétnout. Mančaft hraje skvěle, jsme na tom dobře fyzicky, perfektně si to sedlo. Snad to dopadne dobře. Trenér nás hecuje i tím, že pokud dostaneme gól, tak zaplatíme všichni do kasy, tak se snažíme hrát s nulou. A mít v týmu Vencu Nováka, je něco neskutečného. Mít v okrese v týmu kluka, který hrál výborně divizi, je velký nadstandard. Má skvělý přehled, musí být radost koukat na jeho hru a i na hru celého týmu,“ dodal Martin Tomis.