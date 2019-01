Českokrumlovsko - Vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z regionu komentuje frymburský matador Václav Tomka.

Fotbalovou sezonou 2012/13 nás bude provázet staronový expert, zkušený čtyřicetiletý frymburský hráč Václav Tomka. | Foto: Archiv

Dnešním dnem se opět vracíme k oblíbené a sledované pravidelné páteční rubrice, v níž jeden z námi oslovených expertů glosuje vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z našeho regionu v různých soutěžích, většinou duely, které najdete v daném kole E.ON Tip Ligy.

A dnes dochází k obnovené premiéře, neboť po kladných ohlasech z minulého ročníku jsme opět po roce sáhli po osvědčeném glosátorovi, zkušeném čtyřicetiletém frymburském hráči Václavu Tomkovi. Ten navíc bude mít možnost přinášet svoje trefné postřehy tentokrát po celou nadcházející sezonu 2012/13.

„Už podzimní půlka je na tipování zajímavá, ale s jarem, kdy se tvrdě bojuje o postupy a o udržení, se to nedá vůbec srovnat," ví po letech strávených ve fotbalovém prostředí náš staronový expert.

K zápasům z programu nadcházejícího víkendu a 1. kola E.ON Tip Ligy Václav Tomka řekl:

Nové Strašecí – Č. Krumlov (divize): „Nové Strašecí je samozřejmě pro mě i krumlovské kluky velkou neznámou. V posledním kole prohrálo venku s Hořovickem a inkasovalo čtyři branky, ale na kontě má tento tým bod za bezbrankovou remízu v prvním kole. Slavoj je na tom bodově stejně. Dvojice Vacek a Weinhard bude mít i tentokrát několik šancí, ale na produktivitě musejí oba ještě přidat. Myslím, že opět dobře zachytá brankář Šiller, který si drží stabilní formu, a Slavoj urve venku bodík. Tipuji na Strašecí bezbrankovou remízu."

Dobrá Voda – Kaplice (I.A třída): „Dobrovodští prohráli v Bavorovicích 1:3 a Kaple si doma v prvním kole poradila s Vimperkem 2:0. Fandím Kaplici, ale vím, že na Dobré Vodě se jen tak nevyhrává. Vstup do sezony a pak hlavně první domácí zápas je vždy velice důležitý, proto tady tipuji nejspíš jedničku, ale hodně těsnou."

Nová Ves – Bavorovice (I.A třída): „Tady je jasné, že všechno bude záležet na obraně. Bavorovice mají zkušený mančaft, kterému to v poslední době dost střílí. Nové Vsi se podařil důležitý tah, když zpět už před jarem přivedla z budějovické Slávie zkušeného gólmana Pavla Mráze. Ten patřil k pilířům i v prvním kole, kdy vychytal remízu 0:0 se silnými Hrdějovicemi na jejich půdě. Nevím, jak je na tom Honza Postl, který se v posledním zápase zranil. Snad se dá brzy do kupy, i když tentokrát hrát asi nebude. I z toho důvodu to opět vidím na bezgólovou remízu, ale Pavel Mráz v bráně se hodně zapotí…"

Loko Č. Budějovice – Velešín (I.A třída): „Velešín asi nejen mě v prvním kole hodně zklamal. Vím, že má kvalitní kádr prošpikovaný fotbalovými osobnostmi a Slávia, se kterou doma v prvním kole dostal bůra, mi přišla pro první zápas ve vyšší soutěži, navíc doma, jako přijatelný soupeř. Lokotka prohrála těsně v derby se Čtyrákem 0:1 a teď to bude chtít napravit. Myslím, že Velešín opět vyjde naprázdno a na první body v nové soutěži si bude muset ještě minimálně týden počkat."

Křemže – Ledenice (I.B třída): „V prvním kole nebodoval ani jeden, což se ale čekalo. Křemže na Slavoji prohrála o dva góly, Ledeničtí v Kameňáku těsně 1:2. Tentokrát to ale bude jasná jednička. Slyšel jsem chválu na mladého brankáře Končoka, který do Křemže přišel na hostování ze Čtyráku. Navíc pod Kletí zůstali matadoři, jako jsou Edelman, Čondl, Brabec nebo Chromý, z Rakouska se vrátil rychlonohý Rolník. Domácí tedy nenechají nic náhodě. Ledenice jsem viděl v přípravě a myslím si, že proti zkušené Křemži nebudou mít šanci."

Frymburk – Stachy (I.B třída): „Stachy hrály doma s Planou v prvním kole bez branek. My jsme začínali v Chelčicích a když jsem přijel půl hodiny před začátkem zápasu jako třináctý a vlezl do kabiny, nevěděl jsem, jestli to náhodou není vtip… Takhle nekompletní frymburské áčko jsem ještě neviděl. Ve druhé minutě nám „pomohl" pan rozhodčí, čímž ve čtyřicetistupňovém vedru bylo po sérii žlutých karet pro naše hráče prakticky rozhodnuto. Nakonec jsme dostali trojku, a to se ještě museli několikrát vytáhnout Dušan Račák hrající stopera a brankář Marek Vítek. Ale… Jak jsem již říkal, první zápas doma je veledůležitý pro celou sezonu. Sestava teď bude jiná, vrátí se snad už Honza Šisler, uzdraví se kapitán Pepa Micák – a nebude co řešit. Jednička!"

Dolní Dvořiště – Frymburk B (OP): „Smůla je, že naše béčko pojede ven k prvnímu zápasu hodně oslabené, protože hraje ve stejný den jako áčko. Navíc Dolňák body na svém novém pažitu jen tak nerozdává, má zkušený tým, sestavený z kluků, kteří spolu hrají už poměrně dlouho. Oproti tomu Frymburk asi opět vyrazí s družinkou odvážných mladíků vedenou nestárnoucím Honzou Beritem v bráně. Myslím si tady na remízu, ale Beriťák asi všechno nepochytá… Tedy další jednička."