Krajské finále třetího ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku se uskuteční ve středu na stadionku v Nové Vsi. Zúčastní se ho týmy INOS servis s.r.o., Kámen a písek, spol. s.r.o., Rohde – Schwarz – závod Vimperk s.r.o., TKP Geo s.r.o., Window Holding a.s., Fruko-Schulz s.r.o., Tecnocap s.r.o. a Budějovický Budvar.

Tým Budvaru nebude na krajském kole Zaměstnanecké ligy Deníku chybět. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Budějovický Budvar je tradičním účastníkem Zaměstnanecké ligy a rozhodně se jeho tým nechce jenom zúčastnit. „Jako vždy se chceme poprat o nějakou tu medaili,“ směje se duše mužstva Jaroslav Berka. Jeho plány ale trošku narušila nepříjemná novinka. „Bohužel se nám zranili dva naši nejlepší hráči. Teď budu trnout, jestli se mi ještě někdo neomluví v den turnaje,“ přiznává zkušený fotbalista, který si za mlada zahrál dorosteneckou ligu za Dynamo a okusil také druhou ligu sálové kopané.

Pokud by si měl vybrat mezi Slavii nebo Spartou, tak by řekl Spartu. „Ale jinak jsem patriot, takže Dynamo,“ zdůrazní Berka, jenž ze současných velkých fotbalových hvězd rozhodně nevzhlíží k Messimu nebo Ronaldovi. „Dříve se mi líbil Zinédine Zidane,“ nabídne jiné jméno.

Pokud by Budvar postoupil a následně vyhrál i celorepublikové finále, za odměnu by se mohl vypravit na fotbalový výlet do Evropy. Který zápas by Berku lákal vidět? „Nemám favorita. Jsem týmový hráč, takže to co by si odhlasoval tým,“ uzavře.