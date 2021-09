Na turnaj druhého ročníku této pozoruhodné akce dorazilo k Lužnici sedm týmů. Ve dvou základních skupinách si to rozdaly systémem každý s každým o dvě postupová místa do semifinále.

Ze skupiny A si proklestili cestu do boje o finále reprezentanti firem Laufen CZ a Röchling Engineering Plastics, aniž by tušili, že se jejich duel ve skupině (2:1 pro Laufen) stane pouhou generálkou na podstatně důležitější vzájemný souboj na vrcholu turnaje. Dveře do semifinále se naopak zabouchla pro mužstva Kovosvitu MAS a RM Gastro.

Zajímavou zápletku vložily do průběhu čtvrtečních klání výsledky tříčlenné skupině B. Celky Yanfengu a Banesu zdolali nakonec nepostupující MetalWorx z Plané shodně 3:2, a protože jejich vzájemný souboj skončil nerozhodně 2:2, utkaly se o triumf ve skupině a nasazení do semifinálových dvojic v penaltovém rozstřelu. Šťastnější v něm byl Banes.

Tím však jejich vzájemná konfrontace neskončila. Oba soupeři zůstali při útoku na finále na štítě protivníků ze skupiny A a bezprostředně po svých porážkách nastoupili ke vzájemnému střetnutí o bronz. To se na rozdíl od zápasu ve skupině proměnilo v jednoznačnou záležitost Yanfengu, jehož hráči si pro sebe po vítězství 6:0 rezervovali bronzové medaile.

Podobný osud stihl také finálové utkání mezi zaměstnanci firem Laufen a Röchling. Zatímco vyrovnaný duel ve skupině rozjásal hráče prvně jmenovaného týmu, po finále propukla obrovská radost v táboře Röchlingu. Nad unaveně působícím protivníkem zvítězil hladce 3:0 a k radosti početné skupiny svých příznivců ovládl táborské kolo Zaměstnanecké ligy Deníku. Může se tak směle připravovat na její krajské kolo.

Nadšení z prvenství svého týmu neskrýval po skončení turnaje jednatel Röchling Engineering Plastics Jaroslav Bílek, někdejší skvělý český cyklista a vítěz Závodu míru z roku 1993. „Je to super! Do Zaměstnanecké ligy Deníku jsme se přihlásili až letos, takže jsme byli nováčky. Určitě nelitujeme, ta akce je výborná. Náš tým sice nebyl sehraný, což se zpočátku projevilo, ale každým zápasem se to lepšilo a ve finále už bylo jasně vidět, že se kluci našli a vědí, co mají hrát,“ pochvaloval si. Radost mu udělala i výrazná fanouškovská pomoc z řad zaměstnanců. „I pro ně jsme to vlastně všechno dělali. Žádná povinnost to nebyla, řekli jsme, že kdo chce přijít, přijde… Je fajn, že jsme tu měli nejpočetnější podporu ze všech týmů. Moc nás to těší,“ dodal Jaroslav Bílek.

Podle slov kapitána týmu Röchling Zbyňka Bušty získávali jeho hráči postupně půdu pod nohama. „Jak už říkal pan Bílek, ze začátku jsme opravdu nebyli sehraní. Jeli jsme ale zápas od zápasu a pak už jsme si věřili. Ani porážka s RM Gastro na nás nenechala žádné stopy, spíš nás vyhecovala a šli jsme do toho naplno,“ zdůraznil a přiznal, že síly ubývaly. „Jeden kolega se nám zranil hned ve čtvrté vteřině, a ani já pak také nebyl úplně zdravý. Měli jsme jen jednoho hráče na střídání, takže to potom bylo docela na krev,“ poznamenal Zbyněk Bušta. A oslavy? „Jo jo… Pan jednatel nám tady nechal otevřený účet, takže jdeme zapíjet,“ uzavřel s úsměvem.

Výsledky z Komory

Skupina A: Laufen CZ – Röchling 2:1, RM Gastro – Kovosvit MAS 3:5, RM Gastro – Röchling 3:1, Laufen – Kovosvit MAS 2:0, Röchling – Kovosvit MAS 6:2. Skupina B: MetalWorx – Yanfeng 2:3, Banes – Yanfeng 2:2, MetalWorx – Banes 2:3.

Semifinále: Yanfeng – Röchling 2:4, Laufen – Banes 6:0. O 3. místo: Banes – Yanfeng 0:6. Finále: Laufen – Röchling 0:3.

Pořadí nejlepších: 1. Röchling Wngrineering Plastics, 2. Laufen CZ, 3. Yanfeng Chechia automotive interior systems.