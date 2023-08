Zlatá Koruna proletěla minulou sezonou v I.B třídě jako nůž máslem a hned na prahu sezony nové ukázala, že se s ní musí počítat i ve vyšší soutěži. Čekal kapitán týmu Jan Šebelka, takový start? „Doufali jsme, že do sezony vlétneme tak, jak jsme tu minulou skončili. Po pravdě řečeno jsme však nevěděli, co nás čeká. Hned na úvod jsme měli Prachatice. Ty sestoupily z krajského přeboru, moc se jim nedařilo, ale věděli jsme, že mají v týmu plno zkušených a kvalitních hráčů. Naštěstí jsme přežili první minutu, kdy měl soupeř velkou šanci, pak již jsme dominovali my a zápas vyhráli. Odehráli jsme dobrý zápas,“ chválil si vstup do sezony Jan Šebelka.

Na domácích bylo vidět, že mají obrovskou chuť do hry a tím soupeře přehrávali. „To je pravda a myslím si, že z nás byl soupeř zaskočený. Jednak z nás a jednak z velikosti našeho hřiště, což asi bude většina soupeřů,“ doplnil kapitán Zlaté Koruny.

Fotbalová I.A: Výhru a body slaví jen Zlatá Koruna, Dolňák i Kaplice padly

Domácí potvrdili, jak důležitý je nováčkovský elán. Co ty tři body znamenají pro Zlatou Korunu do dalších bojů, které budou určitě hodně vyrovnané? „Potvrdili jsme si, že na tuto soutěž máme a myslím si, že můžeme hrát v horní polovině tabulky. Potvrdili jsme si, že můžeme hrát s každým, i s týmy z popředí tabulky, kam Prachatice určitě i přes porážku patří. Nesmíme ale usnout na vavřínech, musíme jít zápas od zápasu. Pro nás skvělý vstup do sezony, fanoušci byli spokojeni. Ve Zlaté koruně to byl premiérový zápas v I.A třídě, takže spokojenost po všech stránkách,“ svěřil se s pocity hráčů po prvním zápase kapitán.

Po první výhře čeká fotbalisty Zlaté Koruny zajímavé derby v Kaplici. „To bude zajímavý duel. Myslím si, že to bude další tým, který patří do první pětky. V Kaplici bývá výborná návštěva a dobrá atmosféra. Kaplice bude doma velmi silná a nečeká nás nic jednoduchého. Jedeme tam přesto minimálně pro bod,“ hledí k dalšímu utkání Jan Šebelka.

Musíme dostat pár facek a pak až začneme hrát, hodnotí porážku trenér Šváb

On sám přišel do Zlaté Koruny v roce 2020 z Jankova, který hrál krajský přebor. Jaká byla motivace jít do I.B třídy, tedy o dvě soutěže níže? „Než jsem přestupoval do Zlatky, tam mě nějaké dva tři roky přemlouval můj šéf pan Perník, který je generálním sponzorem týmu. Mě a Jakubovi Zajícovi představil vizi, kam by se se Zlatkou chtěl do pěti let dostat. To nás oslovilo, začali se na to nabalovat další hráči z Jankova a Českého Krumlova. Vytvořili jsme zajímavý a celkem silný tým, který je zároveň zdravý. Jsme tým, který drží pospolu. Zkrátka si to sedlo a vizi postupu do I.A třídy se podařilo naplnit. Udělalo se i nové zázemí, šatny, zkrátka se pro fotbal ve Zlatce dělá hodně,“ pochvaluje si působení v týmu Jan Šebelka.

V týmu je opravdu velká zkušenost, jen namátkou vyberme Marka Kroneisla, který má odkopáno nespočet zápasů ve vyšších soutěžích. „Přesně tak. Výborný hráč, který přinese klid do hry a je velice platný. Ale není sám. Například Beránek z Krumlova, nyní čerstvě přišel Kollár, který byl také v Jankově. Ještě nehrál ostrý zápas, ale bude dalším výborným článkem sestavy,“ doplnil další jména kapitán týmu a dodal: „Jdeme do sezony s tím, že si ji chceme užívat a bavit naše fanoušky.