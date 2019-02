České Budějovice – Třicetiletý brankář druholigového Dynama ČB Zdeněk Křížek na jaře ještě v I. lize utrpěl v Plzni dvojnásobnou zlomeninu čelisti, do startu nové sezony se ale do týmu zase vrátil.

Zdeněk Křížek i proti Zlínu udržel čisté konto. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V úvodu II. ligy sice kryl záda Michalu Daňkovi, v poslední době ale nastupuje od začátku.

Před nedělním střetnutím Dynama v Karviné odpovídal Zdeněk Křížek na dotazy Deníku jižní Čechy.

Jak si post jedničky užíváte?

Jsem rád, že jsem do branky dostal a že chytám, o nějakém užívání bych však nemluvil. My totiž potřebujeme vyhrávat a pro mě tudíž je hlavní, aby tým dělal body.

Ze čtyř soutěžních utkání jste za áčko dostal gól jen v Pardubicích. Přesto asi mrzel, že?

Samozřejmě, že mě ten gól mrzel. Dostali jsme ho pět minut před koncem a místo tří bodů jsme si vezli jen jeden. Což byla škoda, pro nás by tři body z Pardubicích měly velkou cenu. Pardubice nás tam sice na konci zatlačily, to ale spíš bylo naší vinou. Nehráli jsme už to, co do poločasu, a to byla chyba.

Působíte v bráně jistě a klidně, taky trenér vás chválí. Řekl bych ale, že vám hodně pomáhají i kluci v obraně. Třeba oba stopeři hrají moc dobře.

Přesně tak, kluci hrají výborně. Celá obrana šlape super, ale nejen oni, celý tým směrem dozadu hraje dobře. Chybičky tam jsou, něco ještě musíme doladit, nicméně je fakt, že naši soupeři si příliš šancí teď nevytvářejí. A když už nějakou šanci přece jen mají, jsem tam v bráně já od toho, abych něco chytil. Jak říkám, jsem rád, že moc gólů nedostáváme. Nesmíme ale polevit, protože to se zase rychle může otočit a může nám to tam začít najednou zase padat. Musíme zůstat na zemi, být pokorní a soustředit se na každý zápas.

Zmínil jste se, že vám kluci vzadu hodně pomáhají. Už jste poděkoval těm dvěma svým spoluhráčům, kteří v minulém zápase se Zlínem za vás během jedné či dvou vteřin zaskočili dvakrát v bráně? Stačil jste vůbec zaregistrovat, kdo z kluků to byl?

Tělem od pravé tyče míč vyrazil Ríša Kalod, toho jsem si ani nevšiml, a do té dorážky u druhé tyče skočil Klesič. Ti mě tam zachránili, protože to byla takový fofr, že já se jen otáčel a neměl bych šanci zasáhnout. Kluci mi v té chvíli moc pomohli, ale tak to má být, mají zůstávat vzadu a dohrávat ty balony. Musíme bojovat jeden za druhého.

Už v době, kdy jste chytal za áčko, jste proti SK Jirny pomáhal i farmě ve třetí lize. Bylo to vaše přání, anebo vás poslal na Složiště trenér?

Šlo hodně lidí ze soupisky áčka, a protože já na soupisce nejsem, tak mě tam trenéři poslali. Navíc o tom víkendu měla druhá liga přestávku.

Na závěr podzimu vás čeká těžká série čtyř zápasů, z nichž tři hrajete venku. Ta série zřejmě ukáže, jak na tom mužstvo skutečně je.

Je to hodně obtížný los a ti soupeři venku hodně těžcí, věřím ale, že se na všechny ty zbývající podzimní zápasy dokážeme dobře připravit a hned tuto neděli v Karviné bodovat. Jinak by nám čelo tabulky zase odskočilo. To by se dohánělo hodně obtížně.

Jednu jistotu máte – když v neděli v Karviné nepustíte žádný gól, bodovat určitě budete…

Byl bych rád, kdyby mi forma vydržela. My do Karviné pojedeme vyhrát, ostatně my všude chceme vyhrát. Čeká nás tam ale silný soupeř, hlavně doma hodně silný, a já si myslím, že z Karviné by ani bod nebyl špatný.