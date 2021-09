V následných semifinálových soubojích se po celkem jednoznačných výhrách probojovali hráči Casty a Schneider Electric. V herně výborném, ale výsledkově jednoznačném finále si pak postup do kraje vybojovali hráči Schneider Electric.

Ve skupině A se od začátku prezentovali nejlépe hráči společnosti Casta Písek. Ti také postupně porazili Primu Strakonice a s.n.o.p. Písek a postupovali z prvního místa. Ze druhého je dále doprovodili hráči Snop. Ve vyrovnané skupině B postupovali z prvního místa do semifinále po dvou výhrách fotbalisté Schneider Electric Písek. Ty do semifinále doprovodil Interplex Písek.

Šestice týmů byla nalosována do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým na 2x10 minut. První dva celky z každé skupiny pak postoupily do semifinále a po něm následovaly zápasy o umístění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.