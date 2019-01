Český Krumlov – Fotbalisté krumlovského Slavoje mají za sebou necelé dva týdny hrubé zimní přípravy.

Slavojáci měli tuto část ukončit i prvním herním testem, který se však o tomto víkendu neuskuteční. Původně avizovaný zápas s Třeboní rival z krajského přeboru odvolal a zelenobílým se nepodařilo sehnat ani jiného soupeře, s nímž by se v sobotu utkali na rezervované hlubocké umělce.



„Hrát budeme až příští sobotu druhého února od 14.30 na Složišti se sedmnáctkou Dynama. K tomuto zápasu si odskočíme ze soustředění, které budeme mít od pátku do neděle na Lipně,“ upřesňuje krumlovský trenér Václav Domin a k současnému stavu kádru dodává: „Trénuje kolem patnáctky hráčů, na Lipno by nás mělo jet ještě o něco víc. Chodí i končící dorostenci Paráček se Šárou a zapojil se také Milan Fatura, který ve Slavoji dřív hrál za dorost. Máme ale marodku. O berlích chodí Tůma, zraněný kotník má Smolen, Filip leží se zápalem plic a Malý je na antibiotikách. Marodi jsou pochopitelně omluvení a do Černé nepojede ani Svoboda, který bude na lyžích,“ vypočítal kouč.