Zlatokorunští hostili Frymburk a byť v úvodu ztráceli, tak nakonec zapsali vysoké vítězství a jsou nejlepší z okresní šestky s 10 body na druhé příčce áčkové skupiny. Šumava se s jedním bodíkem krčí na předposledním třináctém místě.

V druhém derby Dolní Dvořiště nepotvrdilo předchozí dvě domácí výhry a před svými fandy přišlo o čistý štít bez prohry. O to se postaral loučovický Vltavan, jenž si polepšil na sedm bodů a šesté místo. Dvořiště zůstalo na sedmi bodech a je průběžně čtvrté.

Zbývající dva naše týmy hostovaly venku a domů se vrátily s prázdnou. Větřínští zapsali první porážku na půdě exúčastníka I.A ze Sedlce a jsou aktuálně s pěti body osmí.

Nulu nesmazal v pořadí poslední chvalšinský nováček, který neuspěl na půdě béčka Trhových Svinů.

OSM GÓLŮ U KLÁŠTERA

Zlatá Koruna – Frymburk 6:2 (2:1), branky: 55. a 80. Homer, 20. Rychtář, 37. Ohnsorg z penalty, 50. Sláma, 77. Fuciman – 10. Liebl, 60. R. Mertl.

Trenér Petr Gallistl (Zlatá Koruna): „Hrál se otevřený fotbal. Hosté nepřijeli jen bránit a šance se střídaly na obou stranách. Poločas byl celkem vyrovnaný, ve druhém jsme už byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli. Frymburští doplatili na to, že chtěli hrát otevřenou partii. Musím soupeři vyjádřit respekt za korektní a nezáludnou hru. Za pěkné akce i góly chválím celý tým. Kanonádu režíroval svými pasy ze zálohy Ohnsorg a v útoku byli aktivní Homer se Slámou.“

Trenér Vlastimil Mertl (Frymburk): „Víme, že v Koruně se těžko vyhrává a při naší formě jsme čekali hodně těžký zápas, což se potvrdilo. Šli jsme sice po rohu do vedení, ale to bylo asi tak všechno pozitivní. Domácí ještě v první půli výsledek otočili a ve druhé nás doslova sestřelili. Již tradičně přišel na začátku druhého poločasu náš kolaps, kdy jsme během deseti minut dvakrát inkasovali – a bylo po zápase. Kluci jsou přemotivovaní a jakmile inkasují, tak se nedokážou vrátit do zápasu.Víceméně se ukazuje, že i v první třídě se musí trénovat. I když se to v poslední době mírně zlepšilo, tak je vidět, že fyzička nám prostě chybí.“

Sestavy – Zlatá Koruna: Schwarz – Štěpánek, T. Weinhard, Zayml (82. P. Král), Kališ (61. Kalista), Rychtář, Ohnsorg, Rapčan, Fuciman, Homer, Sláma, Frymburk: Vítek – Píšek, Antl, Malina, Ribár, R. Mertl, M. Račák, Petscher, Brůha (68. Nešvara), Budík (52. Rillich), Liebl.

ROZHODL DUDLA

Dolní Dvořiště – Loučovice 0:1 (0:1), branka: 33. Dudla.

Trenér Štefan Bršťák (Dolní Dvořiště): „Chtěli jsme potřetí doma vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Vstup jsme měli dobrý, Pecha orazítkoval břevno a byly tam i další šance. Nic nám do branky nespadlo, naopak soupeř byl produktivní. Ve druhé půli jsme chtěli být víc aktivní, ale vázla finální fáze. V poslední minutě nám sudí upřel, dle mého soudu, regulérní gól a body vezl soupeř. Doufám, že porážka s námi nic neudělá a vrátíme se zpět na vítěznou vlnu. Snad už příště bude k dispozici Burjász, který nám hodně chyběl.“

Brankář Martin Hüttner (Loučovice): „V úvodu jsme přežili velké šance domácích, postupně získávali převahu a šli do vedení. Po přestávce jsme už soupeře k ničemu vážnějšímu nepustili. Podali jsme dobrý týmový výkon. Prim hrál po zranění se vracející zkušený harcovník Milan Somolík.“

Sestavy – Dolní Dvořiště: Ji. Posel, Macanovič, Krenauer, Šrefl, Kouba (38. Plosz), Tesař, Smějsík, Štifter, Marek, Hošek (46. Kubík), Pecha (63. Rubeš), Loučovice: Hüttner – Beran, Somolík, J. Matulík (46. Žák), Šíma, Dostál (86. V. Matulík), Ardó, Dudla, Sojka, Sundač, Toman (80. Tóth).

VENKU BEZ BODU

Sedlec – Větřní 3:2 (2:1), branky: 21. a 73. Pešek, 18. Koňarik – 37. Podskalský, 54. J. Dvořák.

„Chtěli jsme navázat na dobré výkony ze začátku sezony a v Sedlci vyhrát. Tentokrát nám ale chyběl lepší pohyb a proti bojovnému soupeři jsme se těžko prosazovali, nešla kombinace. Nepředvedli jsme výkon, na který jsem zvyklý. Byl to prostě zápas blbec…“ posteskl si větřínský kouč Vlastimil Sulzer a už se raději díval dopředu: „Příště nás čeká lídr tabulky z Netolic. Musíme se lépe připravit a doma bodovat!“

Sestava Větřní: Ma. Votýpka – Sestava Větřní: Ma. Votýpka – Troják (80. D. Chupík), Vnuk, Dušek, Dvořák, Podskalský, Sivák, Kotlár, Poláček, Gutheis, R. Weinhard (75. Sukdolák).

Trhové Sviny B – Chvalšiny 3:1 (0:0), branky: 18. Brůha z penalty, 74. Valter, 76. Petr – 55. Fučík.

„Ze začátku se hrálo oboustranně opatrně. Po zbytečném faulu brankáře jsme pak z penalty prohrávali. Velkou šanci potom měl Kaprál, který šel po pasu od Postla sám na brankáře, ale ten ho skvělým zákrokem vychytal. Do druhé půle jsme prostřídali, hra se zvedla a přišlo zasloužené vyrovnání. Pak jsme ale nepochopitelně přestali hrát a domácí zápas rozhodli. Nepodržíme míč a hrajeme naivně, což zkušení soupeři prostě trestají,“ má jasno chvalšinský trenér Zbyněk Ginzel.

Sestava Chvalšin: Cába – Cába (80. Konečný) – Oškrda, Holas, Zwifelhofer (85. Aust), Ginzel ml. (46. Nymsa), M. Postl, Sluka, Fic, Decarli (46. Kliner), Kaprál, Fučík.