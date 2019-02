Nastoupily proti sobě po podzimu pátý tým áčkové skupiny ze Zlaté Koruny a po půli v déčku čtvrtý Sokol Olešnice – a výrazně lépe dopadl test pro zástupce Českokrumlovska.



Zlatá Koruna – Olešnice 4:0 (2:0), branky: 27., 60. a 75. Sláma, 3. Rychtář.



„Vinou nemocí nás bylo přesně jedenáct. Poprvé se však do zápasové přípravy po svalovém zranění zapojil Homer a nutno podoktnout, že to bylo na naší souhře znát. Zezadu jsme tentokrát hráli zodpovědně a hlavně bez chyb. Hodně se zlepšil pohyb hráčů a vepředu se dařilo kombinačně a i střelecky. Všechny góly byly vypracované a po pěkných rychlých kombinačních akcích. Z výsledku a herního projevu mám radost, protože i soupeř prokázal kvalitu a je na tom v první třídě podobně jako my, tedy v horních patrech,“ pochvaloval si spokojený zlatokorunský trenér Petr Gallistl a ještě doplnil: „Nyní nás o víkendu čeká soustředění v Černé v Pošumaví. Tam bychom chtěli doladit fyzičku a zapracovat na místním hřišti i na střelbě a práci s balonem. Měli by se zúčastnit všichni hráči, takže zapracujeme i na utmelení party,“ těší se kouč.



Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Štěpánek, T. Weinhard, Zayml, Lacko – Rychtář, Ohnsorg, Rapčan, Fuciman – Homer, Sláma.