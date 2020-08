Ingredience: 500 g kuřecích paliček, 2 větší cibule, 1/2 hrnku kečupu, 1/2 hrnku medu, 1/2 hrnku sladké chilli omáčky, 1/3 hrnku sójové omáčky, lžíce cukru, lžička soli, lžíce oleje.

Postup: V misce smíchejte kečup, med, sójovou a chilli omáčku, cukr a sůl. Kuřecí paličky důkladně opláchněte vodou, osušte a dejte do připravené omáčky. Pekáč vymažte olejem, vyložte na kolečka nakrájenou cibulí a na ni naskládejte paličky obalené v omáčce. Zbytkem omáčky maso zalijte a pečte zakryté alobalem asi 1 a 1/2 hodiny. Podávejte s hranolky nebo rýží.

Šoulet s uzeným masem

Ingredience: 1 hrnek velkých krup, 1 hrnek hrachu, 300 g uzeného masa, 1 větší cibule, 4 stroužky česneku, 2 lžíce majoránky, 2 lžíce sádla, sůl.

Postup: Hrách namočte přes noc, vodu slijte a uvařte doměkka. Kroupy vařte zvlášť. Na sádle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte na kousky nakrájené uzené maso a krátce opečte. Maso smíchejte s kroupami a hrachem, přidejte prolisovaný česnek, sůl a majoránku. Promíchanou směs dejte do pekáčku a zapečte na 200 °C asi půl hodiny.

Židovský mandlový chlebíček

Ingredience: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek mandlí, 3/4 hrnku vlašských ořechů, 3/4 hrnku oleje, 3 vejce, 2 lžíce solamylu, 1 lžička citronové kůry, 1 lžička citronové šťávy, 1 lžička mleté skořice, 1/2 lžičky soli.

Postup: Vejce, olej a 3/4 cukru důkladně vyšlehejte. Přidejte citronovou kůru i šťávu, skořici, sůl a nasekané mandle i ořechy. Na závěr vmíchejte mouku se solamylem. Těsto zabalte do fólie a uložte na hodinu do lednice. Rozdělte je do dvou forem na chlebíčky a pečte na 180 °C asi 30 minut. Po vychladnutí nakrájejte asi 1 cm široké plátky, obalte je ve zbytku cukru a na mírnější teplotu pečte ještě asi 20 minut.

Limonana – izraelská mátová limonáda

Ingredience: 4 citrony, hrst máty peprné, 3 lžíce třtinového cukru, led, voda.

Postup: Citrony důkladně vymačkejte i s dužinou do vysoké nádoby. Přidejte cukr a mátu. Vše důkladně rozmixujte, dokud nevznikne zelená pěna. Tu rozdělte do skleniček, přidejte led a dolijte vodou. Skleničky ozdobte plátkem citronu a kouskem máty.