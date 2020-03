K netradičnímu zásahu vyjížděli v pondělí časně ráno českokrumlovští profesionální hasiči do Urbinské ulice. Vytahovali tam muže z vodovodní šachty.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kotalová

„V šachtě byl člověk se zraněnou nohou a kvůli tomu zranění nemohl vylézt ven,“ sdělil Pavel Rožboud, ředitel českokrumlovského sboru profesionálních hasičů. Hasiči mu vyjížděli na pomoc ve 3.49 hodin. „Ten muž se ale nezranil proto, že by do té šachty spadl. Zřejmě tam přebýval, chtěl ven, ale i když tam byl žebříček, nezvládal to,“ líčil Pavel Rožboud. Proto za ním do šachty vlezl jeden hasič, přivázal ho, ale ještě muži bylo třeba zafixovat zraněnou nohu. Hasiči na muže navlékli horolezecký postroj a vytáhli ho ven. „Celé to zvládli za dvacet minut,“ uzavřel ředitel. „Po vytažení muže předali záchrance.“