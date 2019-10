Téměř třicítka týmů, z toho 22 družstev mužů a šest týmů žen, si nenechalo ujít tradiční soutěžní noční požární útok ve Frymburku. Soutěžit v noci má svá úskalí, i proto je zřejmě tato soutěž tak populární. Fry,burská se odehrála 21. září, ale některá z družstev můžete spatřit i nyní v sobotu odpoledne na hasičské soutěži v areálu Ambitu v Českém Krumlově.

Noční soutěž v požárním útoku ve Frymburku. | Foto: Petr Skřivánek

"Noční soutěže se vyznačují tím, že je při požárním útoku celkově zhoršená viditelnost," přibližuje velešínský hasič Petr Skřivánek. "Částečně osvětlen je prostor základny, kádě a terčů. To má za následek, že situace během rozběhnutého útoku není zcela čitelná a mnohdy strojník špatně vidí či odhadne situaci na proudech. A proudaře zalije dřív, než by bylo ideální. Ve tmě se také proudařům špatně zapojuje proudnice u nástřikové čáry. To je také častý důvod nedokončeného či špatného pokusu."