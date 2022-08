Jak ale na takovou soutěž trénují jedlíci, a můžou se potom ještě na švestkové knedlíky vůbec podívat?

Profesionální jedlík Radim Dvořáček je ve svém oboru držitelem mnoha rekordů. „Soutěžím na množství, ne na rychlost,“ popsal sympatický Ostravák, na jehož štíhlé postavě se množství jídla vůbec neprojevilo. Prozradil i jak se před soutěží připravuje. „Vždy ráno před výkonem je třeba vypít asi šest litrů vody, v podstatě na ‚ex‘, do dvou minut.“ Současně ale Dvořáček důrazně varoval, aby to nikdo netrénovaný nezkoušel. „Kdysi jsem takové množství nebyl schopný vypít ani sníst. Normální žaludek má objem asi litr a půl, ale tréninkem se dá postupem času až extrémně roztáhnout,“ popsal pro Deník cestu k úspěchu držitel řady rekordů, který dokázal například za hodinu spořádat 3337 gramů kuřecího a vepřového masa na Slováckém řízku, sníst na posezení čtyři kilogramy burrita nebo v televizní soutěži Československo má talent snědl na počkání 50 uvařených vajec a zapil je čtyřmi litry mléka. Mimo soutěžní výkony jí ale spíš zdravé a nízkokalorické věci, saláty a zeleninu, po kterých se nepřibírá.

Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky láme po celé republice rekordy v rychlém pojídání téměř čehokoliv, co mu na talíř nachystají. Knedlíky samozřejmě nevyjímaje, ať už byly se zelím, s uzeným nebo s různým ovocem. „Ovocné knedlíky mám ale nejraději, obzvlášť v době, kdy dozrávají švestky. Můžu je mít každý týden. Dám jim klidně přednost před masem," svěřil se Deníku Maxijedlík.

Vítězství sbíral třeba v pojídání červů, řízků, gulášů, jitrnic, banánů, syrečků a žabích stehýnek, nebo za 3 minuty spořádal 18 hořických trubiček

„Na soutěže se nijak nechystám, ani netrénuji, ono jich je tolik, že vlastně trénuji přímo na soutěžích. Jednou se mi podařilo vyhrát i pět soutěží v jediný den na zabijačkových hodech v Brně,“ říká Jaroslav Němec. Baví ho extrémní jídla, na která se zaměřil. „Nebojím se ani nejsmradlavějších a nejpálivějších jídel světa. Baví mě to, mám rád adrenalin před soutěží, její atmosféru „u stolu“ - v publiku i mediální sledovanost," vysvětluje.

"Snědl jsem naráz, jako jediný na světě, v Brně na GO to Foodparku, postupně za sebou Hákarl, který je vražednou kombinací močovinou páchnoucího nakládaného zkvašeného žraločího masa, které je za sirova prudce jedovaté. Chuť šla, ale zápach byl šílený. Dále Surstromming, to je zkvašené rybí maso, které je v Guinnessově knize rekordů zapsané jako nejsmradlavější jídlo světa. Smrdí jako zkažené přesolené maso, chuťově je hrozné, okamžitě vás to natáhne na zvracení, snědl jsem celou plechovku i s kostmi a navrch vypil i lák. A nakonec Durian. Také smrděl, ale byl aspoň sladký," popsal Jaroslav Němec Deníku jídla, která by normální smrtelník vůbec nepozřel.

Mimo soutěže se Jaroslav Němec stravuje poměrně střídmě. Dokonce se hlásí k tomu, že jí hodně zeleniny a vegetariánská strava mu opravdu chutná. A protože má rád běhání i jízdu na kole, na jeho figuře rozhodně nepoznáte, že před vámi stojí Maxijedlík.

