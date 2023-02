Sedm kol před koncem základní části není situace českobudějovického týmu zrovna komfortní. Sice ztrácí jediný bod na dvanáctou příčku, která zajišťuje poslední vstupenku do předkola play off, ale zároveň má k dispozice pouze čtyřbodový náskok na poslední Kladno. Barážový strašák stále hrozí.

V Olomouci Motor výborně zvládl úvodní třetinu, kterou vyhrál 2:0. „Začali jsme opravdu dobře, dostali jsme se do vedení a byli jsme lepší než soupeř,“ přikyvuje i asistent trenéra Čermáka Roman Fousek.

Ve druhé třetině se ale karta začala obracet. „Uškodila nám vyloučení. První bylo hodně smolné, když soupeř dohrál Dzierkalse a on ho nešťastně zasáhl vysokou holí. Druhé bylo zbytečné za vyhození puku do hlediště. Dostali jsme gól a postavili jsme soupeře na nohy,“ lituje.

Ještě do třetí části vstupovali hosté s vedením 2:1, ale doplatili na přílišnou pasivitu. „Až moc jsme začali bránit výsledek a nakonec jsme to neuhráli. Určitě jsme takhle hrát nechtěli. Sami hráči ale cítí tíhu situace a strašně moc chtěli třetí třetinu zvládnout,“ vysvětluje.

Jakmile Hanáci pět minut před koncem otočili skóre, bylo prakticky rozhodnuto. „Ty dva inkasované góly nás položily a už jsme neměli sílu alespoň vyrovnat,“ připouští asistent. „Olomouc má velké a silné hráče, proti kterým se těžko prosazuje. Je to velice nepříjemný soupeř, jenž už si výsledek pohlídal,“ konstatuje Fousek.

V olomoucké kabině panovala po takovém průběhu pochopitelně velká spokojenost. „Po posledních výsledcích jsme chtěli do zápasu co nejlépe vstoupit. Chtěli jsme na začátku udělal maximum pro výhru, což se nám ale paradoxně nepovedlo. První třetina nám vůbec nevyšla. Udělali jsme pár chyb, kterých soupeř využil. Od druhé třetiny jsme pár věcí změnili, něco jsme si řekli. Samozřejmě nás nastartoval první gól, který sice nepadl v přesilovce, ale byl z tlaku po ní. Pak nás hnalo publikum a kluci udělali maximum, aby utkání otočili, čehož si nesmírně vážíme. Kabina po nevydařené sérii zabrala a ukázala svou sílu,“ zhodnotil ukání asistent Hanáků Boris Žabka.

Motor je teď v situaci, že se musí dívat především za sebe. „Hlavně se chceme zachránit. To je prvotní cíl,“ zdůrazní Fousek. „Kluci dostali krátké volno, pak pořádně potrénujeme, abychom byli připraveni na těžké zápasy, které nás čekají,“ připomíná sérii tří duelů s extraligovou smetánkou, která jeho tým čeká po pauze: doma s Pardubicemi a se Spartou a následně ve Vítkovicích. „V extralize ale není žádný zápas lehký. Musíme z toho něco vydolovat,“ věří.

V Olomouci chyběl nemocný útočník Jakub Strnad. „Měl horečky, ale snad to nebude nic vážného a zapojí se do tréninku,“ doufá. Z nedělního utkání odstoupil další útočník Adam Raška. „Má zranění v horní polovině těla. Čeká ho vyšetření a uvidíme,“ nechce v jeho případě předbíhat. Naopak naplno už trénuje po otřesu mozku Filip Přikryl, jenž pomalu dohání i kondiční manko.

Zřejmě minimálně do konce základní části soutěže však bude chybět další marod Lukáš Vopelka. „Chybí nám strašně moc. Dostal se do výborné formy, je to zodpovědný a velice obětavý hráč. Navíc pravák, centr, dobrý na buly. Je škoda, že nemůže zasáhnout do hry,“ mrzí Fouska.