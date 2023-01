Do domácí branky se tentokrát postavil Strmeň a do sestavy se vrátil uzdravený obránce Bindulis, mimo hru tak zůstává pouze zraněný útočník Přikryl. Hosté přijeli na jih Čech už ve čtvrtek a s čerstvou posilou Kotalou z Mladé Boleslavi.

Proti druhému celku tabulky začali Jihočeši odvážně a v úvodu zápasu byla aktivita na jejich hokejkách. Jenže do vedení šel ze své první vážnější šance soupeř. Domácí zbytečně ztratili kotouč za vlastní brankou, Kotala ho předložil Lakatošovi a nekrytý vítkovický kanonýr zamířil z prostoru mezi kruhy neomylně do horního růžku – 0:1.

To se nemělo stát. Motor sice byl favorizovanému soupeři naprosto vyrovnaným protivníkem, ale na gólové šance bylo úvodní dějství z obou stran velice chudé.

Ani po změně stran se toho moc nezměnilo. Tempo zápasu bylo mdlé, Motor měl sice o něco navrch, ale k ohrožení Stezkovy klece se prakticky nedostával. Ani v další početní výhodě, která se domácím znovu hrubě nevydařila.

A tak z ničeho nic v polovině zápasu podruhé uhodilo na druhé straně. Lakatoš za pouhého přihlížení domácích zadáků obkroužil Strmeňovu branku, nabídl ho Krenželokovi a ten z bezprostřední blízkosti neměl problém uklidit ho podruhé do sítě.

Svou první přesilovku si pak zahráli také Ostravané. Byli podstatně nebezpečnější a dokonce po skrumáži dotlačili kotouč za brankovou čáru. Po trenérské výzvě ze strany domácích ale byla branka zrušena kvůli faulu na gólmana Strmeně. Skvělá práce ze strany videokouče Motoru Vladimíra Mizery!

Ale jinak to bylo ve hře dopředu ze strany Čermákova týmu hodně špatné a k ohrožení Stezkovy klece se prakticky nedostával. A hosté zase hráli jenom to, co potřebovali.

V závěrečné části hry Motor přece jen zvýšil obrátky, ale pořád to byl spíše platonický tlak a Stezku v brance soupeře moc situací z klidu nevyvedlo.

Hosté na útočení prakticky rezignovali. A když se přece jen v ojedinělé šanci objevil sám před brankou Půček, Strmeň byl na místě.

Domácím se hra absolutně nedařila. Z hlediště se stále častěji ozýval pískot a také pokřik „Bojujte za Motor.“

Power play v závěru zápasu už jen podtrhlo domácí zmar. Skóre už se nemělo i diváci si pořádně zapískali…

Branky a nahrávky: 10. Lakatoš (Kotala, L. Krenželok), 28. L. Krenželok (Lakatoš, J. Mikuš). Vyloučení: 1:4, bez využití. Rozhodčí: Hribik, L. Květoň – Ondráček, Špůr.. Diváci: 5497.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis – Gulaš, Pech, Čachotský – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – Karabáček, Vopelka, Strnad – Tomeček, Toman, Koláček. Trenéři Čermák, Fousek a J. Novotný.

Vítkovice: Stezka – Grman, J. Mikuš, Raskob, Koch, Stehlík, Gewiese – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, L. Krenželok, Kotala – Bernovský, Chlán, Fridrich – Lednický, Dej, Půček. Trenéři Holaň a Philipp.

Hlasy trenérů – David Čermák (Motor ČB): „Ukázalo se postavení obou týmů v tabulce. Po celý zápas jsme byli pozadu. Vítkovice nás k ničemu nepustily, nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Musíme se výrazně zlepšit.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Byli jsme na utkání velmi dobře takticky připraveni. Měli jsme spoustu zblokovaných střel a náš gólman Stezka dostal nulu jako dárek k narozeninám. Budějovice jsou doma těžký soupeř, ale v každé třetině jsme dali jeden gól, čímž jsme se uklidnili. Z naší strany mělo být pouze méně vyloučení, ale oslabení jsme výborně odbojovali. Zaslouženě máme tři body.“