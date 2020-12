„Bod je málo,“ začíná zcela jednoznačně hodnocení utkání v Pardubicích trenér Motoru Václav Prospal. A má pravdu. „Z naší strany tam byly všechny potřebné aspekty. Bojovnost, nasazení i vůle vyhrát, Bohužel nás sráží neproměňování šancí a pak musíme dotahovat náskok soupeře,“ lituje.

Hosté sice zvládli vstup do zápasu, jenže své šance neproměnili. Soupeř ano a vyhrál první třetinu 2:0. „V první čtyřech minutách jsme měli velké šance. Dorážky v předbrankovém prostoru, nádherné sehrané přečíslení, ale tuhle situaci za stavu 0:0 přehrajeme. Musíme všechno zjednodušit, abychom šance proměňovali. Nejsme tým, který dává sedm gólů za zápas. Pak nám tam spadne puk odražený od naší brusle a trvá nám nějakou dobu, než se z toho oklepeme,“ připomíná první pardubický gól.

Druhá branka třináct vteřin před první sirénou ho nazlobila ještě víc. „Máme přesilovku, a i když ji hrajeme dobře, tak ji nevyužijeme. Nastřelíme tyčku, kluci jsou v pohybu a dělají věci, které si říkáme a chceme je přenést do zápasu. Ale uděláme obrovskou individuální chybu, a ta nás stojí druhý gól těsně před koncem třetiny. To jsou momenty, které tým sráží,“ nejmenuje Adama Rašku, po jehož lehkovážném zaváhání zvyšoval domácí útočník Camara na 2:0.

Mužstvu ale slouží ke cti, že přes nepříznivý vývoj utkání nezabalilo. „Něco jsme si k tomu o přestávce řekli. V tom smyslu, že máme ještě spoustu času. A že jsme přišli z první ligy, to není důvod, abychom prohrávali každý zápas. Je třeba se srovnat s vyšším levelem a jsem strašně rád za odpověď, kterou kluci dali,“ ocenil bojovnost svých svěřenců.

Za stavu 2:0 ve druhé třetině ještě Dynamo nastřelilo tyč, ale pak nastal zvrat ve vývoji duelu. „Tyčka byl zlomový moment. Měli jsme trochu štěstí, ale potom jsme dokázali vyrovnat. Čenda Pýcha dal krásný gól po nádherně sehrané akci a druhý jsme přidali v přesilovce. Ze druhé třetiny jsme mohli odejít i s vedením. Šance na to byly. Ale trvá nám dlouho, než vystřelíme. Nezakončíme tak dobře, aby to skončilo gólem. To jsou detaily, které rozhodují. Potřebujeme příliš příležitostí na to, abychom dali dva góly, což nás sráží,“ je si dobře vědom.

Vyrovnaná třetí třetina už moc větších možností na obou stranách nepřinesla, a tak následovalo prodloužení. „V jeho začátku byl soupeř hodně na puku, ale pak jsme měli dvě tutové šance. Bohužel gól nedáme a domácí z protiútoku rozhodnou. Jeden bod je z takového utkání prostě málo,“ zopakuje.

Pětkrát šli letos Jihočeši do prodloužení, ani jednou neuspěli (z toho dvakrát podlehli až po nájezdech). „To není jenom těchto pět bodů, které jsme mohli mít navíc. Nechci si fandit, ale místo jedenácti jsme teď mohli být klidně na dvaceti bodech. Kolikrát jsme do prodloužení šli úplně zbytečně a měli jsme zápas dohrát do vítězného konce za tři body. Ale je pravda, že bilance 0:5 v prodloužení nebo nájezdech je tristní,“ souhlasí.

Pozitivní bylo, že si hráči vzali k srdci trenérova slova a vyvarovali se zbytečných vyloučení. Za katrem byli jenom dvakrát, z toho jednou se jednalo o souběžný trest pro hráče obou týmů. „Je to věc, o které mluvíme. Tohle byla první vlaštovka. Máme nejvíce vyloučených v soutěži, odrazem čehož je také naše poslední místo v tabulce. Úzce to spolu souvisí. Je to dlouhodobý proces, který se musí zlepšit. Jinak se neposuneme,“ dobře kouč ví.

Na pardubickém stadionu sice nebyli diváci, ale jejich fandění pouštěli pořadatelé z reproduktorů. „Mně vadí, že diváci na stadionu nejsou. A vadí mi roušky. Je to čistě můj osobní názor, ale pokud mám hráče, se kterými jsem v kabině a v autobusu, tak když stojím na střídačce a nikde nejsou lidi, tak nemám koho nakazit. Pokud mají lidi nosit roušky, tak proč nemohou na hokej. Je to strašné a nemohu se s tím ztotožnit. Nedává to logiku,“ kroutí hlavou.

Na měsíční výpomoc přichází do Motoru zkušený obránce Vladimír Roth. „Projevil zájem se někde rozehrát, protože po Novém roce bude odcházet do Švýcarska. Jeho agent nadhodil jeho jméno a zareagovali jsme. Je to konstruktivní obránce a pravák, kterých moc nemáme. Jenom Niklase Pavla, ale jeho role je úplně jiná. Vláďa má výborné hokejové myšlení a parádní střelu. Umí sehrát přesilovky, které často rozhodují zápasy. Třeba se mu tady zalíbí a zůstane u nás i dál,“ přeje si.

Naopak v nedohlednu je zatím návrat dlouhodobě zraněných útočníků Holce a Indráka. „S nimi počítat nemůžeme,“ posteskne si.

Ve čtvrtek čeká Motor šlágr (i když bez diváků…) s pražskou Spartou. „Klub s ohromnou tradicí. Historii si nekoupíte. Zápasy se Spartou byly vždycky hokejovým svátkem. Každý se proti ní chce vytáhnout, což by mělo platit i pro nás. Je to pojem, má vynikající hráče i trenéry. Musíme být na takového protivníka maximálně připraveni od první do poslední minuty,“ zdůrazní.