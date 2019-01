České Budějovice – Hodně zklamaný byl kapitán Mountfield Jiří Šimánek po vyřazení v předkole play off s Vítkovicemi, když jeho tým dostal rozhodující gól v rekordní 114. minutě pátého duelu.

Přestože jste byli po většinu zápasu i následného prodloužení aktivnější, nakonec jste prohráli. Kde byla příčina?

První dvě prodloužení jsme do nich bušili, měli jsme tam puky před jejich brankou, ale pak přišla bohužel jedna chyba a byl konec.



Bylo těžké zvládnout zápas, který trval více než sto třináct minut?

Zdálo se mi, že máme více sil než Vítkovice. Především jejich vysocí obránci už vypadali hodně unavení. Chtěli jsme to rozhodnout, ale bohužel.



Utkání provázela také řada nepřesností. Bylo to dáno nervozitou, nebo právě i úbytkem sil?

V závěru síly ubývaly, takže z toho vyplynuly i nějaké chyby, které by se jinak nestaly. Myslím si ale, že jsme si to prohráli někde jinde.



Bylo těžké stále hledat nové síly, když jste nakonec odehráli navíc skoro celé jedno utkání?

Cítili jsme se relativně dobře. Docela slušně jsme i v prodloužení bruslili a hráli na puku. Drželi jsme se hodně v útočném pásmu soupeře, ale vítězný gól jsme z toho bohužel nedali.



Vynutili jste si místy opravdu velký tlak. Jak je možné, že jste z tolika střel vítězný gól nedali?

Měli jsme střely i šance, ale bohužel nám chyběl větší důraz a možná i kousek štěstí. Pak přišla naše chyba a bylo po zápase.



Vnímali jste nějak, že váš zápas svou délkou překonal rekord extraligy?

S tím se nikdo nezabýval. Kluci, co byli v juniorce v Americe, tam hráli ještě delší zápas. Je to takhle ale spravedlivější než nájezdy. Divákům se to určitě muselo líbit. Těm našim asi méně.



O vás se dá říct, že jste specialista na nájezdy. Opravdu byste neupřednostnil tuto dovednostní disciplínu?

V rozhodujícím utkání v sérii by se podle mého mělo hrát takhle až do vítězného gólu. To považuji za správné.



Bylo prodloužení náročné nejen fyzicky, ale také psychicky, protože jedna chyba znamenala konec sezony?

Bylo to náročné spíše fyzicky. Psychicky se tím člověk nesmí tak zaobírat, že může být konec. Musí být pořád soustředěný a hrát, jako by to bylo normální utkání.



Mohli jste tomu vůbec uvěřit, že jste po tak dlouhé době dostali rozhodující gól vy?

Já jsem jel zrovna za Húževkou, který dal gól, takže jsem to měl jako na dlani…



V celé sérii podle vás rozhodly přesilovky, nebo třeba také vítkovický brankář Šindelář, který vás hodně trápil?

Určitě hlavně ty přesilovky. Ještě i v prodloužení jsme hráli dvě. Nesehráli jsme je úplně nejhůř, ale gól jsme z nich nedali. Naše špatné přesilovky byly podle mého hlavní příčinou, proč jsme nepostoupili dál.



Máte poměrně mladý tým. Mohly vám v rozhodujících chvílích chybět zkušenosti?

Myslím si, že play off naši mladí kluci odehráli výborně. Spíše my starší jsme týmu tolik nepomohli.



Bylo v kabině po skončení utkání ticho?

Ticho tam bylo. Dvacet lidí více než sto minut poctivě makalo a nic z toho.