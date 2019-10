Začátek duelu přinesl neurovnaný hokej, Slavoj dvakrát prohrával, v závěru úvodní třetiny se však chopil iniciativy a otočil skóre.

„Ve druhé části jsme byli jasně lepší, vytáhli jsme náskok až na 5:2 a pouze v závěru třetiny nás trochu zbrzdila zbytečná vyloučení,“ podotkl krumlovský trenér Vilém Migl.

V poslední dvacetiminutovce hostující celek vývoj kontroloval a pět minut před sirénou dovolil Vimperku pouze korekci výsledků po tečované střele. V dresu vítězů se hattrickem blýskl D. Svoboda.

Se vstupem do sezony je kouč Slavoje pochopitelně spokojený. „Klukům patří pochvala za to, s jakým úsilím a nasazením se úvodních zápasů zhostili. Jediné, co mě mrzí, jsou častá a mnohdy zbytečná vyloučení. Proti silnějším týmům bychom na horší disciplinovanost mohli doplatit,“ varuje Vilém Migl.

V dalším kole Český Krumlov nastoupí na domácím ledě, kde v neděli přivítá Radomyšl (17).

HC Vimperk – Slavoj Český Krumlov 3:5 (2:3, 0:2, 1:0)

Góly a nahrávky: 8. R. Sitter (Bojer), 15. Bojer, 55. R. Suchánek ml. (Horejš, L. Turek) – 14. Unger (Klíma, M. Lukeš), 16. D. Svoboda (Hakl), 20. D. Svoboda (Vondřich), 26. Unger (Gallistl), 39. D. Svoboda (J. Krcho, Kadlec). Rozhodčí: M. Matoušek – J. Beránek, Jan Kubeš. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:2. Diváků: 300.

Vimperk: Podskalský (39. Robl) – J. Předota, Jan Lang, L. Turek, Horejš, O. Předota – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Paukner, R. Sitter, Jiří Lang, Korous, Chval. Trenéři: Milan Stárek a Pavel Předota.

Č. Krumlov: Spáčil – F. Čížek, Gallistl, Břečka, D. Svoboda, Řepa – M. Lukeš, Unger, Klíma, J. Krcho, Kadlec, Vondřich, Fučík, Hakl, Vodička. Trenér: Vilém Migl