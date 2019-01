České Budějovice – S cílem přidat čtvrtou výhru v řadě a ještě více si upevnit své postavení na čele tabulky první WSM ligy jedou v sobotu hokejisté ČEZ Motoru do Ústí nad Labem (17). Doma se Jihočeši představí znovu ve středu, kdy budou hostit Přerov (17.30).

Martin Štrba | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pozitivní je, že českobudějovičtí hokejisté nejen pravidelně sbírají body, ale také se jim pomalu vyprazdňuje marodka. Mimo hru už zůstává pouze dvojice obránců Mitch Fillman a Pavel Pýcha spolu s útočníkem Martinem Heřmanem. Po nemoci se již plně do tréninku zapojil David Kuchejda, jenž bude pro sobotní zápas připraven.



Bezpochyby pozitivní informací také je, že v pořádku je i Luboš Rob, jenž nedohrál středeční duel s Frýdkem a byly obavy, jak to vypadá s jeho ramenem. „Měl jenom naraženou ruku, rameno je v pořádku. Měl by být k dispozici," potvrzuje asistent trenéra Martin Štrba.



Aktuální gólman číslo jedna Petr Kváča odcestoval s reprezentační devatenáctkou do Kanady. Jeho post zaujme David Gába a ze střídačky mu bude krýt záda Petr Spáčil. S juniorkou pojede do Hradce Králové Jiří Patera. Ve středu vyprší hostování Ondřeji Bláhovi v Benátkách nad Jizerou a měl by se vrátit zpět.



Na severu Čech nečeká Motor nic jednoduchého. „Ústí je právě doma velice silné," upozorňuje Štrba na bilanci soupeře, který letos na svém ledě ještě ani jednou nevyšel úplně naprázdno a v tabulce domácích zápasů je druhý za českobudějovickými hokejisty. „Odešel jim sice do Kladna nejlepší střelec Kloz, ale hlavně doma má toto mužstvo obrovskou sílu a je hodně nebezpečné. Čeká nás těžký zápas," je si asistent velice dobře vědom.



Přesto by se českobudějovická výprava jen nerada vracela s prázdnou. Venku Motor vyhrál pět z posledních šesti duelů. „Jedeme vyhrát. To je jasné," usměje se Martin Štrba.



O síle Ústí nad Labem dobře ví i čerstvá posila Motoru Štěpán Hřebejk, jenž hrával dlouhé roky v Chomutově a se Slovanem to bývala hodně vyhrocená derby. „Rivalita byla obrovská a vzájemnými zápasy všichni žili už týden dopředu," vzpomíná. „Podle toho ta utkání také vypadala," s úsměvem dodá.



Od té doby šla ale úroveň hokeje v Ústí trošku dolů a v aktuální tabulce mu patří osmá příčka. „Ono je to hodně dáno ekonomickou situací. Před dvěma roky to tam vypadalo na úplný konec hokeje, ale postupně se to zase zvedá. Každopádně těžký soupeř," zdůrazní.