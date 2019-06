„Ceny permanentek zůstávají stejné jako v loňské sezoně. Nehraje se sice baráž, ale tu nahradí finále play off. Také v základní části odehrajeme v domácím prostředí více zápasů a díky změně herního systému zejména těch atraktivních,“ vysvětluje důvody zachování cen z minulé sezony generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Od nové sezony dochází ke změně formátu druhé nejvyšší soutěže. Nejprve se šestnáct účastníků střetne dvoukolově každý s každým (30 utkání). Poté se tabulka rozdělí ve své polovině a horní i spodní osmička se střetnou čtyřkolově (celkem 28 zápasů). „Je tak poměrně pravděpodobné, že letos v Budvar aréně uvidíme už v základní části třikrát Vsetín, Jihlavu nebo Chomutov. Naopak týmy bez postupových ambicí přijedou pouze jednou,“ dodává Bednařík.

Příjemným vylepšením je i nová aplikace Motor České Budějovice pro chytré telefony. „Naše aplikace se dá stáhnout pro telefony s Androidem i iOS. Kromě novinek z klubu v ní najdete zajímavé funkce jako nahrání permanentky, nákup vstupenek, občerstvení či třeba gratulací na kostce,“ vysvětluje novinku ředitel marketingu Tomáš Kučera.

Už dvě sezony mohou fandové využívat moderní systém prodeje, který probíhá zejména on-line přes počítače a mobily. Stávající permanentkáři si mohou své dosavadní místo opětovně zajistit a zaplatit z domova, na stadion si přijdou následně s voucherem už jen pro samotnou permanentku. Klidně třeba až před prvním zápasem, ale nejdříve v pondělí 17. června).

Dosavadní majitelé permanentních karet budou mít svá místa blokovaná do 18. července. Poté budou nezaplacená místa uvolňována do prodeje.

Osobní prodej bude probíhat na sekretariátu klubu od 17. června vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a ve středu od 13 do 16.30. Před domácími přípravnými zápasy se pak bude prodávat na sekretariátu od 15 hodin do začátku utkání.

Ceny permanentek jsou podle kategorie 3600 a 3000 korun k sezení a 2100 k stání. Vstupenky na jednotlivé zápasy v základní části se budou prodávat stejně jako loni za 140, 120 a 100 korun k sezení a 80 Kč k stání.