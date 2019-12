ČEZ Motor získal posilu, na hostování přichází mladý útočník Albert Michnáč

I přes jasnou dominanci v základní části první Chance ligy neustává aktivita hokejistů ČEZ Motoru při hledání posil, které by pomohly k vysněnému postupu do extraligy. Ze Sparty tak přichází na hostování do konce sezony talentovaný útočník Albert Michnáč, který má zkušenosti i z juniorského mistrovství světa.

Albert Michnáč | Foto: Deník/ Roman Dušek