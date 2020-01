Do hostující branky se tentokrát postavil Strmeň, místo v sestavě nezbylo opět na obránce Lytvynova a také na útočníky Venkrbce s Endálem.

Utkání začalo třemi přesilovkami Zubrů, ale dobře bránící soupeř je nepustil prakticky do jediné kloudné šance. To první početní výhoda hostí byla výrazně efektivnější. Kapitán Pýcha přesnou střelou od modré otevřel skóre.

Motor poté využil i svou druhou přesilovou hru. Na konci naprosto dokonalé kombinace celé formace pálil do zcela opuštěné domácí klece Kloz. Jenže ještě do přestávky do té doby zcela jaloví domácí přece jen snížili. Tečí Weinholdovi střely nedal Strmeňovi šanci zasáhnout Š. Kratochvil.

Jenže hned po změně stran zaplula za Strmeňova záda nenápadná střela Zbořila z velké dálky. Bylo vyrovnáno, Zubrů bylo najednou plné kluziště, dostávali se do šancí a hostující střídačka raději reagovala oddechovým časem.

Hosté zpozorněli a v polovině zápasu si vzali vedení. Prosadil se Michnáč. Jenže zarputilí domácí dokázali ještě do konce druhé třetiny znovu srovnat krok. Na konci přesilovkové kombinace byl Navrátil.

V závěrečném dějství drama gradovalo a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Ve 45. min. šli znovu do vedení Jihočeši. Velký podíl na gólu měl obránce Plášil, jehož výzvu Kloz svým druhým zásahem do černého usměrnil za Klimešova záda.

Vyrovnat mohl T. Doležal, v obrovské šanci však Strmeně překonat nedokázal. To byl jeden z klíčových okamžiků zápasu, protože na druhé straně byl úspěšnější mladík Beránek, jenž přečíslení dva na jednoho zakončil přesnou střelou – 3:5.

Dvoubrankový náskok byl zbytek zápasu rozhodující. Motor začal kontrolovat hru a soupeře už prakticky k ničemu nepouštěl.

Jenže v závěru ještě došlo na dramatickou zápletku. Ve vlastním oslabení pláchl hostující obraně Weinhold, byl faulován a Forman z nařízeného trestného střílení snížil na rozdíl jediného gólu.

Více než minutu před koncem domácí odvolali brankáře, ale Motor už si zkušeně perně vybojované vítězství pohlídal.

Branky a nahrávky: 19. Š. Kratochvil (M. Kratochvil, Weinhold), 22. Zbořil (Berger, Moučka), 37. Navrátil (Hejcman), 57. Forman z tr. stř. – 13. Pýcha (Kloz, Zd. Doležal), 16. Kloz (Zd. Doležal, Pýcha), 30. Michnáč (Gilbert), 45. Kloz (Plášil, Zd. Doležal), 49. Beránek (Vydarený). Vyloučení: 4:7, využití: 1:2, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Barek, Cabák – Měkýš, Otáhal. Diváci: 1903.

ČEZ Motor: Strmeň – Pavel, Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, Suchánek – Babka, Šimánek, Beránek – Zd. Doležal, Kloz, Karabáček – Michnáč, Gilbert, M. Novák – J. Veselý, Holec, Christov – Prokeš. Trenéři Prospal a Totter.