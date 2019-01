České Budějovice – Kruh se uzavřel. Hokejový světoběžník Josef Straka (36) let začínal na jihu Čech v Jindřichově Hradci a Táboře, ve své skutečně bohaté kariéře si později vyzkoušel českou, ruskou, finskou i rakouskou nejvyšší soutěž. Nyní se vrací zase domů na jih. Zkušený útočník bude pomáhat prvoligovému ČEZ Motoru České Budějovice v boji o návrat mezi elitu.

Josef Straka | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Jak se to seběhlo, že ač rodák z jižních Čech, až ve svých šestatřiceti letech vůbec poprvé v kariéře obléknete českobudějovický dres?

V kontaktu s klubem jsme byli už v minulé sezoně, kdy jsem se vracel ze zahraničí. Ještě jsem se ale rozhodl pro extraligu a sezonu jsem dohrál v Chomutově. Po sezoně jsme jednání obnovili a rychle jsme se domluvili, protože zájem byl z obou stran. Ze strany Budějovic jsem cítil skutečně velký zájem, proto jsem do toho šel.



Byly ve hře i jiné varianty?

Nějaké byly, ale Budějovice měly nejlepší a nejvstřícnější jednání. Cítil jsem z jejich strany největší zájem, tak jsem nabídku přijal.



Přicházíte do první ligy. Nechtěl jste to zkusit ještě někde v extralize nebo třeba v zahraničí?

O extralize jsem přemýšlel. Zkusil jsem si ji v minulé sezoně na spodku tabulky a nebylo to nic hezkého. Nabídky ze žádných předních týmů nepřišly, tak jsem raději zvolil tuto variantu. I když to bude první liga, tak věřím, že budeme hrát nahoře.



Jaký byl z vašeho pohledu nepovedený konec minulé sezony v Chomutově?

K tomu se nebudu vyjadřovat.



Když jste poprvé vstoupil do kabiny Motoru, narazil jste na nějaké známé tváře?

Znal jsem jenom pár kluků, ale podle jmen skoro všechny, protože se o hokej zajímám. Je tady řada mladých hráčů, ale to není problém. Rychle se poznáme. Kolektiv je tady perfektní, na to si nemohu stěžovat.



Jste rodákem z Jindřichova Hradce a pak jste putoval za hokejem po světě. Kde teď máte svou hlavní základnu?

Momentálně žijeme s rodinou v Praze. Takhle to ale neberu. Dětství jsem prožil v jižních Čechách, do dorostu jsem přešel do severních Čech do Litvínova. Pak jsem byl delší čas v Plzni, kde jsem prožil krásné roky. Praha má ale celkově asi největší možnosti, takže tam jsme s manželkou zakotvili.



Věřil jste vůbec, že si ještě někdy v kariéře za České Budějovice zahrajete?

V dnešním hokejovém životě člověk neví, co může být za měsíc nebo za dva. Strašně rychle se to mění. Není to jako dříve, kdy člověk v jednom klubu začal a v něm také skončil. Dnes už je běžné, že hráči mění kluby. Jsem rád za to, že se Motor ozval, a doufám, že budeme všichni spokojeni.



Máte alespoň nějakou zkušenost s první ligou?

Nemám. Je to pro mě velká neznámá. Nikdy jsem ji nehrál a jsem plný očekávání. Doufám, že mi to sedne a pomohou mi kluci, kteří ji hrají už nějaké roky. Snad to bude v pohodě.



Když jste podepisovali smlouvu, hovořilo se o případném boji o návrat do extraligy už v nadcházející sezoně?

K tomu jsme se nedostali. Na cíle dojde asi až před sezonou. Hlavním cílem rozhodně bude stabilizovat klub a vrátit Motor tam, kam patří. Nevím, jestli to bude hned příští rok na postup, ale určitě budeme chtít hrát někde vepředu. Dostat se do play off a tam už je všechno možné.



Své jste si odehrál v prestižní KHL. Naposledy jste tam působil v Jekatěrinburgu, kterému se za vás vůbec nevedlo. Nemrzí vás, že se klub zvedl až v další sezoně po vašem odchodu?

Pořád Jekatěrinburg sleduji. Měli jsme smůlu, že tam nepřišel gólman Kuba Kovář o rok dříve. Jinak bychom byli také nahoře. Měli jsme výborné mužstvo, ale problém byl na postu brankáře. Měli jsme Kanaďana, který zachytal dobře jeden zápas a pak hned koukal všude do novin, kde o něm píšou. V dalších čtyřech zápasech už pak byl hrozný. Tyto jeho výkyvy nám hodně uškodily. Jinak bylo mužstvo dobře složené. Utekl nám ale začátek sezony a pak už to nebylo k tomu. My cizinci jsme sezonu ani nedohráli a vyměnila se i spousta dalších hráčů, Vedení šetřilo peníze a zkoušelo kluky na příští rok.



Přes léto jste míval individuální přípravu. Co jste říkal náročné společné dřině na soustředění na Lipně?

Částečnou individuální přípravu mám i letos. Na soustředění to bylo vlastně poprvé, kdy jsem byl s týmem. Byl to docela nezvyk a dřina. Hlavně to kolo, protože na něm jsem deset let neseděl. Musel jsem se s tím ale nějak poprat. To hlavní přijde až na ledě.



V přátelském fotbalovém utkání se starou gardou Dynama jste se postavil do branky. Je to vaše častá role na zeleném trávníku?

Už když jsem hrával v Plzni nebo ve Spartě a jezdili jsme po vesnicích na fotbalové zápasy, tak jsem býval v brance, kde mě to bavilo. S přibývajícím věkem také v brance trochu šetřím kolena, na která si dávám pozor. V brance je to bezpečnější.



Na jak dlouho jste v Motoru podepsal smlouvu?

Na dva roky.