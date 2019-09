Jste rádi, že už končí příprava a začínají mistrovské zápasy?

Určitě jsme rádi, že soutěž začíná. V týmu je cítit zdravá nervozita, ale na první zápas se všichni moc těšíme. Konečně přichází to, kvůli čemu jsme celé léto pracovali.

Povedla se vám příprava z hlediska přátelských zápasů i trénování?

Příprava nám ukázala věci, na kterých je ještě třeba hodně pracovat, ale také věci, které nebyly špatné. Od toho ostatně příprava je. Sezona je dlouhá. Je spousta aspektů hry, na kterých je třeba pracovat pořád.

V osmi přípravných utkáních jste vy obránci nedali ani jeden gól. Co říkáte této nezvyklé bilanci?

Dobrá vizitka to samozřejmě není a je to jedna z věcí, na kterých budeme muset hodně pracovat. Věřím, že v sezoně budeme ofenzivu podporovat vstřelenými brankami více než v přípravě.

Před prvním mistrovským utkáním máte téměř dvoutýdenní zápasovou pauzu. Nemůže se to proti Třebíči projevit jistou nerozehraností?

To bych ani neřekl. Každému hráči vyhovuje něco jiného. Za sebe mohu říct, že preferuji spíše menší počet přátelských utkání. Takhle program přípravných zápasů vyšel a co se týká prvního mistrovského zápasu, tak se tam nedá hovořit o rozehranosti. Hlavy bychom měli mít nastavené tak, že pojedeme od úvodního vhazování na sto dvacet procent.

Do Motoru jste se vrátil po dvou letech a hned jste byl vybrán jako asistent kapitána. Berete to jako velký projev důvěry?

Taková věc pochopitelně potěší. Pro mě osobně je to pocta. Na druhou stranu je to jenom písmeno a to písmeno pod ním na dresu je podstatně důležitější. V klubu má každý hráč svou roli na ledě i v kabině. A je jedno, jestli je mu osmnáct, nebo čtyřicet jako Jirkovi Šimánkovi. Máme kapitána Čendu Pýchu a my starší hráči mu budeme pomáhat. To hlavní se bude odehrávat na ledě a tam bude potřeba všech šestadvacet hráčů. Počítám do toho i ty, kteří se aktuálně nevejdou do sestavy. Svou úlohu má každý a není až tak důležité, jestli má nějaké písmenko na dresu.

Třebíč je pro vás hodně nepříjemný soupeř?

Třebíč hraje dlouhodobě nepříjemný a bruslivý hokej. Se vší úctou k Třebíči, tak většina zápasů bude spíše o nás než o soupeři. Podle toho, co my mu dovolíme, tak podle toho se utkání bude vyvíjet. Třebíč má stejně jako ostatní celky v první lize svou kvalitu a podle toho je třeba k duelu přistoupit.

Většina celků asi bude ve vaší Budvar aréně bránit a spoléhat na brejky, které budete muset jako obránci zachytávat. Počítáte s tím?

Naše pojetí hry není o tom, že by útočníci útočili a beci bránili. Chceme hrát celoplošný hokej, který bude vycházet z dobrého pohybu. Když soupeři přijedou bránit, tak se musíme snažit být co nejvíc produktivní a využívat šance. Týmy, které u nás budou prohrávat, budou muset hru přece jen otevřít, což bude naše výhoda.

Ptát se, jestli věříte v prvním duelu ve vítězství, je asi naprosto zbytečné?

Ve vítězství věříme vždycky. To je pravda. Chceme však utkání zvládnout nejen bodově, ale také herně, abychom si na začátku sezony udělali určitou pohodu a vkročili do ní tak, jak si všichni přejeme.