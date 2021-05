Po pěti letech v Asii se někdejší mistr republiky v dresu Sparty rozhodl k návratu domů. „Ozvali se mi do Koreje generální manažer Motoru Standa Bednařík i provozní ředitel Petr Sailer. To byl náš první kontakt. Pak jsme si volali častěji a nakonec jsme se domluvili,“ říká.

Konec v nejúspěšnějším korejském klubu Anyang Halla prý byl plánovaný. „Po sezoně mi končila smlouva a věděl jsem, že už ji prodlužovat nebudu. Byl jsem rozhodnutý skončit a do toho přišla nabídka z Motoru,“ popisuje pozadí svého přesunu do českobudějovického klubu.

Nabídek z českých hokejových klubů prý dostal Martinec víc. „Víceméně od prvních kontaktů s Motorem jsem byl rozhodnutý pro Budějovice,“ zdůrazní.

Asistent trenéra, hlavní skaut a ředitel akademie. Co on sám od této trojrole očekává. „Určitě chceme více propojit akademii s prvním týmem a zapojit více talentovaných hráčů do áčka. A budeme se snažit vyhlédnout pro Motor dobré hráče i z jiných regionů,“ vypočítává.

Zatímco za trenéra Prospala bývala letní příprava čistě individuální a dohlížel na ni kondiční trenér Tomáš Cibulka, letos se v klubu vracejí k modelu společných tréninků. Povedou je sami trenéři ve spolupráci s kondičním koučem. „Domluvili jsme se, že přípravu povedeme sami a Tomáše Cibulku budeme využívat v jejích určitých fázích.“

Úplně všichni hráči ale společně trénovat nebudou. Možnost připravovat se individuálně dostanou hráči, kteří přicházejí z NHL nebo KHL, plus borci starší třiatřiceti let. „Brali jsme to tak, že když někdo přijde z nejlepších dvou soutěží světa, tak má mít možnost trénovat dle své potřeby,“ říká Martinec. „ A navíc ještě kvůli koronaviru cizinci a také brankáři.“

Hlavní trenér Jaroslav Modrý dorazí ze zámoří později, takže na přípravu momentálně dohlíží spolu s Martincem také druhý asistent Roman Fousek.

Příprava mužstva je rozdělena do tří bloků. Ten první začal v pondělí, bude trvat čtyři týdny a probíhat bude v domácích podmínkách v Českých Budějovicích. „Využívat budeme sportovní areál Jihočeské univerzity, atletický koridor ve Sportovní hale, beachové i badmintonové kurty,“ vypočítává Martinec.

Po čtyřech týdnech bude následovat jeden týden volnější. „V té době kluci budou trénovat individuálně podle plánů, které od nás dostanou,“ říká.

Druhý blok bude zahájen čtyřtýdenním soustředěním ve Frymburku a bude trvat také čtyři týdny. Po něm bude opět týdenní volno.

Třetí blok začne už v červenci a zde už se bude kombinovat suchá příprava s tréninky na ledě.

Současný kádr pochopitelně ještě není definitivní a do startu sezony může doznat změn. „Mužstvo není uzavřené a ještě se rozhlížíme po nějakém doplnění v obraně,“ prozrazuje asistent.

Letos nebude pořádán letní Tipsport Cup, který byl vítaným zpestřením loňského přípravného období. „Sháníme přátelské zápasy, možná bychom něco odehráli už koncem července,“ informuje Martinec.

Nový ročník Tipsport extraligy by měl začínat vzhledem k počtu patnácti účastníků už v pátek 10. září.