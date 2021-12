Rychlý gól udal ráz celému zápasu. „Do utkání jsme výborně vstoupili, když jsme hned při prvním střídání dali gól. Když vedete, tak se vám hraje jinak. V předcházejících zápasech jsme dostali první gól my a potom se to podepisovalo na naší psychice,“ připustil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Ve druhé třetině dokázal Motor v přesilovce vyrovnat, ale po pouhých sedmatřiceti vteřinách už soupeř znovu vedl. „Tento gól nás zase uklidnil,“ uznal Tomajko.

Výborný výkon podal slovenský gólman v olomouckých barvách Branislav Konrád, jenž nastoupil v letošní sezoně vůbec poprvé poté, co se zotavil z těžkého zranění krku před začátkem sezony. „Zavřel to a pochytal šance, které si Budějovice vytvořily. To byl základ našeho vítězství. Ubojovali jsme to a závěr zápasu jsme sehráli dobře,“ ocenil kouč.

Že byla výhra hostí zasloužená, to uznal i domácí lodivod Jaroslav Modrý. „Tahali jsme v utkání za kratší konec,“ přikývl. „Věděli jsme, že budeme hrát proti bojovnému týmu. Když Olomouc vede, tak se proti ní hraje těžko. A když už jsme vyrovnali, tak jsme si nechali dát hloupý gól. Vytvořili jsme si plno šancí, ale gólman Konrád podal fantastický výkon. Je dobře ho vidět zpátky na ledě po takovém zranění. Jsme rádi, že je zase zdravý,“ vzkázal do olomoucké kabiny.

Jeho svěřencům tentokrát chyběla lehkost, s jakou o dva dny dříve dokázali jasně přehrát Zlín. „Je třeba dát kredit soupeři, který byl větší, silný a urputnější. Bylo mnohem složitější se proti němu prosadit. Je třeba se mu vyrovnat v bojovnosti a nasazení. Šance jsme měli a moc nechybělo, abychom srovnali a dostali se do vedení. Olomouc je postavená na jednom velice kreativním hokejistovi, kterým je David Krejčí. Na něj je radost se dívat, jak dělá hráče kolem sebe lepšími. Nám chyběla trochu větší jiskra a také kousek štěstí,“ posteskl si Jaroslav Modrý.

Jedním z klíčových momentů zápasů bylo trestné střílení, které ve druhé třetině neproměnil kapitán domácího týmu Milan Gulaš. „Je to náš lídr a produktivní hokejista, proto jsme ho vybrali. Navíc přijel z reprezentační akce ve vynikajícím rozpoložení plný elánu a energie. Gólman Konrád ale dokáže chytit něco navíc, což v tomto momentu potvrdil,“ vrátil se domácí trenér k neproměněné penaltě.