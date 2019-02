Český Krumlov, Veselí nad Lužnicí - Juniorská rezerva Slavoje deklasovala Soběslav a těsně vyhrála na ledě Veselí.

Na snímku v popředí v bílém domácí Dominik Hejna atakující rozehrávku táborského Zemana, vlevo v pozadí Jiří Vojta. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Juniorský rezervní tým českokrumlovského HC Slavoj nastoupil po třítýdenní pauze k dalším zápasům krajského přeboru na domácím ledě proti poslednímu týmu průběžné tabulky ze Soběslavi a pak na půdě aktuálně druhého Veselí.

Rozdílné výhry

Č. Krumlov B – Soběslav 10:4 (6:0, 2:2, 2:2), branky Slavoje: D. Beránek 2, Filištein 2, Kubeš 2, Prášek 2, Perník, Prokeš.

Domácí nastoupili proti papírově nejslabšímu celku KPJ s minimálním počtem hráčů, což ale na průběh zápasu, jak se později ukázalo, nemělo žádný podstatný vliv. Uvolněně hrajícím medvědům totiž od začátku vycházelo prakticky vše, nač sáhli, a tak o vítězi bylo rozhodnuto už po první dvacetiminutovce. Střelecká produktivita domácích donutila hosty vyměnit brankáře už ve 12. minutě, kdy na ukazateli skóre svítil výsledek 4:0. I náhradní soběslavský brankář však do první sirény ještě dvakrát inkasoval.

Od začátku druhé třetiny pak domácí pod dojmem velkého náskoku znatelně zvolnili a dovolili soupeři vrátit se do hry a kosmeticky stav upravit. Přesto ale domácí až do konce v tréninkovém tempu přidávali další branky a dočkali se i pověstné desítky – 10:4.

Sestava Slavoje: Konrád, Bárta, Prokeš, Kubeš, Petrášek, V. Beránek, Cába, D. Beránek, Perník, Filištein.

Veselí – Č. Krumlov B 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Na horký veselský led, kde se body získávají jen velmi těžko, vyjeli medvědi s teoretickou nadějí ještě výrazně zasáhnout do pořadí konečné tabulky KPJ. Od začátku bylo vidět, že domácí nechtějí ponechat nic náhodě a dostali se do tlaku. Ten ale slavojáci koncentrovanou hrou eliminovali a od poloviny třetiny začali hru vyrovnávat. Hosté zlobili z brejků a po jednom z nich šli ve 25. minutě brankou Prokeše do vedení – 0:1. Inkasovaný gól viditelně vyvedl domácího favorita z rytmu. Místy živelnou a tvrdou hru domácí Lokomotivy pak hosté podruhé potrestali z hole Petráška – 0:2. Dobře organizovaná defenzíva medvědů v čele s pozorně chytajícím brankářem Vojtou pak vzdorovala velké snaze domácích o zvrat až do 56. minuty, kdy soupeř přece jen gólově udeřil – 1:2. Ve zbývajícím čase však již hosté nekapitulovali a odvezli si velmi cennou výhru.

Sestava Slavoje: Vojta (připraven Turek) – Konrád, Bárta, Prokeš, Unger, Petrášek, V. Beránek, L. Fučík, Perník, Filištein, Kubeš, Lavička, Cába. Trenér: R. Marek.

O nadcházejícím víkendu čekají záložní družstvo juniorů Slavoje (stejně jako dorost) dvě cesty na led soupeřů, a to do Rokycan a do Soběslavi.

Roman Fučík