Proč jste po čtyřech letech opustil Vsetín? Nebyl zájem ze strany valašského klubu, nebo už jste potřeboval nějakou změnu? Ve Vsetíně se protahovalo jednání kolem ruského gólmana Žukova, jestli mu povolí tady chytat. Byl jsem v kontaktu s táborským vedením a dohodli jsme se na spolupráci. Už jsem to chtěl mít vyřešené a nechtěl jsem dál čekat, jak to ve Vsetíně dopadne.

Tábor má sice postupové ambice, ale pořád je to jen druhá liga. Nepoohlížel jste se spíš po angažmá v lize první?

Nějaké nabídky z první ligy se objevily, ale Tábor mi ze všech možných variant vycházel nejlépe. Je tady nějaká vize, vedení klubu mi naznačilo své plány a cíle pro letošní sezonu, které jsem vzal jako výzvu. Rád bych také jednou něco vyhrál a chtěl bych být úspěchu táborského hokeje co nejvíc nápomocen.

Hrálo velkou roli, že se můžete vrátit domů do Písku?

Samozřejmě je příjemné být zase doma. Dcerka teď začala chodit od září do školky a mohu s ním být o osmdesát procent více času, než jsem byl dosud. Z tohoto pohledu je dobré, že jsem na mateřské (úsměv).

V táborském týmu je devět profesionálních hokejistů. Patříte mezi ně?

Ano. Takhle je to nastavené. Klub se postupnými krůčky posouvá na profesionální bázi.

S podmínkami pro hokej jste v Táboře spokojen?

Určitě. Na druhou ligu jsou na velmi dobré úrovni. Je to srovnatelné i se Vsetínem v první lize. Mám také zase štěstí na diváky. Jsem ve svém třetím angažmá a všude byli výborní. Máme ze druhé ligy největší návštěvy, což je super.

Neberete angažmá v Táboře trochu jako tlustou čáru za působením v hokeji na té nejvyšší úrovni?

V žádném případě. Věřím, že jsem ve druhé lize jenom na jednu sezonu. S tím jsem do toho také šel. Je tady vidina postupu do první ligy, i když to nebude žádná legrace. Ale máme dost silný tým na to, abychom o postup zabojovali.

Vnímáte rozdíl v kvalitě hokeje v první a druhé lize, nebo gólman hlavně chytá puky a až tolik neřeší, v jaké je to soutěži?

Druhá liga je hodně nevyzpytatelná. Působí v ní dost hráčů, kteří dříve v první lize nastupovali. Je tady velký rozdíl v kvalitě soupeřů. Důležité je nastavit se v hlavě.

Máte vyřízené střídavé starty do Motoru. Věříte, že byste mohl dostat šanci v extralize?

Musím přiznat, že jsem v to docela doufal, když byl zraněný Dominik Hrachovina. Věřil jsem, že bych mohl třeba dělat nějaký čas alespoň dobrou dvojku Honzovi Strmeňovi, jako ji dělal on mě krátce ve Vsetíně. Byl jsem v Budějovicích jednou na na tréninku, ale nevyšlo to. Byl bych za to rád, i třeba za trénink. Je to extraliga a já se chci pořád zlepšovat.

Mrzí vás, že vám v kariéře pořád chybí alespoň jeden extraligový start?

Strašně moc. Přál bych si, aby se mi to jednou povedlo. Párkrát jsem od něj nebyl daleko, ale bohužel to zatím nevyšlo. Je to můj sen, ještě někdy nastoupit v extralize.