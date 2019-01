České Budějovice – Dostal se v poslední době do výborné formy a ve vyprodaném šlágru s Jihlavou (3:2) působil gólman ČEZ Motoru David Gába (21 let) jistým dojem. Neinkasoval ani gól. Jenže v 18. minutě zápasu přišel zákeřný faul jihlavského Kohouta, po němž českobudějovický brankář špatně došlápl a musel do nemocnice.

David Gába | Foto: Deník/ Jan Škrle

Co se v té osmnácté minutě vlastně přihodilo?

Já ani sám pořádně nevím. Rozehrával jsem nebo zastavoval puk. Přesně už si nepamatuji, jak to bylo. V tom momentu mě zezadu jihlavský hráč podrazil. Špatně jsem došlápl a přivodil jsem si zranění.



O jaké zranění se jedná?

Původně to vypadalo na podvrtnutý a zhmožděný kotník. To zjistili na vyšetření v nemocnici, kam jsem jel rovnou ze stadionu. Noha mě bolela, nemohl jsem na ni došlápnout. Vyšetření u našeho klubového lékaře o den později ale prokázalo natržené vazy v kotníku.



Na jak dlouho vypadá doba léčení?

Těžko se to odhaduje, ale minimálně na tří týdny jsem teď mimo hru.



Už se vám někdy stalo, aby vás soupeř takhle úplně mimo hru podrazil?

Už jsem to také zažil, ale teď jsem to hlavně nečekal a o jihlavském hráči jsem nevěděl. Proto jsem si také přivodil zranění. Kdybych o něm věděl, tak by to asi dopadlo jinak. Každopádně už jsem nějakou tu ránu schytal, ale nikdy to nedopadlo tak, že bych odstoupil ze zápasu.



Měl by podle vás klub podat stížnost a žádat disciplinární trest pro jihlavského hráče?

Nevím. Taková věc se prostě v hokeji stane. To musí vyřešit někdo jiný.



Říkáte, že se to v hokeji stává, ale zase až tak běžné takovéhle fauly na brankáře nejsou. Váš trenér Rosol označil Kohoutův zákrok na vás za prasárnu.

Je to zápas s Jihlavou. V něm se takovéhle věci dějí. Úmysl to z jeho strany určitě byl, protože mě musel vidět a mohl tomu předejít. Je fakt, že podobné zákroky na gólmana moc časté nejsou a je to hodně nepříjemné.



Po vyšetření v nemocnici jste se ve třetí třetině objevil s berlemi v tunelu mezi střídačkami. Kdy jste dorazil zpět na stadion?

Bylo nějakých pět minut do konce a vedli jsme 3:2.



Objevil jste se také na multifunkční kostce a sklidil aplaus vyprodaného stadionu. Bylo to příjemné?

Bylo to moc hezké. Jsem za ten potlesk strašně rád.



Jak se vám líbil zápas, alespoň ta část, kterou jste stihl absolvovat?

Byl to klasický zápas s Jihlavou. Pořádná řežba. Doufali jsme, že přijde hodně diváků, kteří nás nezklamali. Bylo vyprodáno, atmosféra byla parádní a jsme rádi, že jsme vyhráli.