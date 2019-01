Jižní Čechy - Jediný duel II. ligy na jihu Čech začíná u Otavy od 18 hodin.

ŠÉF písecké střídačky Karel Slabý. | Foto: Jan Škrle

Základní část druhé hokejové ligy se pomalu ubírá ke svému závěru. Do jejího konce zbývá odehrát ještě šest kol a situace Písku, David servisu a Jindřichova Hradce vypadá jasně. Vše nasvědčuje tomu, že tyto celky obsadí osmé, deváté a desáté místo.

Ale nepředbíhejme. Dnes je na programu jihočeské derby mezi Pískem a čekobudějovickým David servisem a trenér hostů Rudolf Suchánek ještě myšlenky na play-off definitivně nezavrhl. „Šest kol je dost a stát se může cokoliv. Já věřím, že se o to ještě popereme," doufá trenér David servisu.

Hraje se ovšem uprostřed týdne a v pracovní dny měl českobudějovický tým v poslední době problémy se sestavou. „Jasně, kluci chodí do práce a teprve na večerním tréninku se dozvím, kdo s námi do Písku pojede," říká pragmaticky Suchánek. Už teď ale ví, že nemůže počítat se zraněnými či nemocnými Bílkem, Šestákem, Kozákem, Břečkou a Matouškem.

David servisu se v poslední době výsledkově nedaří stejně jako hokejistům Písku, kteří naposledy vyhráli za plný počet bodů 17. prosince právě v Pouzar aréně nad David servisem.

A proti tomuto týmu se budou chtít Písečtí chytit i dnes na svém ledě. „Moc bychom si to přáli, protože lidé už jsou na nás naštvaní. S našimi mladými hráči však na takové týmy jako jsou Nymburk, Havlíčkův Brod nebo Moravské Budějovice, kde se to hemží zkušenými borci, zkrátka nestačíme," přiznává trenér Karel Slabý.

Písku se přitom podařilo vyřešit krizi na brankářském postu angažováním gólmana prvoligového Motoru Davida Gáby. „Za zápas na něho jde třeba padesát střel. Hodně toho pochytá, ale ani on na všechno sám nestačí. Bez něho by však ty naše výsledky byly ještě horší," uvědomuje si Slabý.

Citelně mu schází produktivní forward Filip Vlček, který se zabydlel v sestavě Motoru. „Byl to náš nejlepší hráč a moc nám chybí. Já mu to ale přeji, myslím, že tak by to mělo být. Jestliže má šanci poprat se o místo v Motoru, je třeba ji využít," má názor písecký kouč na střídavý start svého elitního hráče.

Písku to momentálně nejde, play off už si ale u Otavy nehodlají nechat uniknout. „To je jasné, osmou příčku si chceme udržet a vypadá to, že v osmifinále narazíme na Kobru Praha. Je to silný protivník, zvlášť na domácím užším kluzišti, ale třeba se zkonsolidujeme a potrápíme ho," myslí už Karel Slabý na další fázi soutěže.

Jednoznačným magnetem 31. kola je ovšem přímý souboj o čelo tabulky mezi hokejisty Havlíčkova Brodu a Tábora.

Jihočeši ztrácí bod a v případě plného bodového zisku mohou jít na první místo. „Výsledek hodně napoví, kdo se stane vítězem skupiny. Bude to těžké, protože Havlíčkův Brod je jednoznačně nejsilnějším soupeřem," respektuje sílu hlavního rivala trenér Kohoutů Tomáš Matušík.

Poslední jihočeský zástupce Vajgar Jindřichův Hradec cestuje do Žďáru nad Sázavou.