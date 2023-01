Do domácí branky se tentokrát postavil Hrachovina, jinak trenéři nasadili do utkání stejnou sestavu z pátečního duelu s Plzní.

Podstatně lépe začali hosté a v úvodu se hrálo podle jejich not. Ve 4. minutě jel Hrehorčák sám na Hrachovinu, ale domácího brankáře nepřekonal. Jenže v první přesilovce zápasu už si pro sebe Oceláři vedení vzali. Nestrašil se snad až příliš lehce protáhl před Hrachovinu a přesným bekhendem o tyčku otevřel skóre.

V 10. min. bylo naštěstí vyrovnáno, když opět prokázal své srdce válečníka Lukáš Pech. Neohroženě se prodral před Kacetla a zasunul kotouč mezi jeho nohy – 1:1.

Další gól Třince nebyl uznán pro postavení útočícího hráče v brankovišti a domácí ustáli i několik ošemetných situací. Na druhé straně neuspěl v přesilovce Motoru sám před Kacetlem Pech.

Také do druhého dějství vstoupili lépe hosté. Daňova gólovka ale změnou skóre neskončila a domácí přežili pasáž zápasu, ve které měl navrch soupeř.

V polovině zápasu však přišel hvězdný moment Milana Gulaše. Jeho dělovka orazítkovala břevno Kacetlovy klece a sám si pak svou střelu dobruslil i dorazil – 2:1. Do druhé přestávky přidali Jihočeši ještě jednu branku. Oceláři vyrobili hrubici za vlastní brankou a Valský zblízka trestal – 3:1.

V závěrečném dějství Motor ubránil dvě přesilovky soupeře a pečlivě si hlídal dvoubrankový náskok. V další z řady přesilových her Třince vytáhl Hrachovina skvělý zákrok proti Daňovi.

Až čtyři minuty potrestal zaváhání v domácí obraně svým druhým gólem Nestrašil a bylo zaděláno na drama. Třinec odvolal brankáře, Hudáček neskutečným způsobem zazdil tutovku do tyče a Motor bral tři body!

Branky a nahrávky: 11. Pech (Strnad, Gulaš), 31. Gulaš (Pech, Bindulis), 37. Valský (Vondrka) – 7. Nestrašil (L. Hudáček), 56. Nestrašil (M. Daňo). Vyloučení: 6:2, využití: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Brejcha, Malý. Diváci: 4844.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis – Gulaš, Pech, Vondrka – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – Zd. Doležal, Vopelka, Strnad – Tomeček, Toman, Koláček. Trenéři Čermák, Fousek a J. Novotný.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Havránek, J. Jeřábek, Čukste, Roth, M. Doudera – M. Růžička, Miloš Roman, Nestrašil – Hrňa, L. Hudáček, M. Daňo – Kurovský, Hrehorčák, Chmielwski – Dravecký, Haas, Svačina. Trenéři Moták a Országh.

Hlasy trenérů – Jiří Novotný (Motor): „Opět jsme měli špatný vstup do utkání, což nás trápí celou sezonu. Začali jsme hrát až od desáté minuty. Do té doby byl Třinec jasně lepší. Ve druhé třetině nám začaly jít nohy, hráli jsme to, co jsme si řekli, a zaslouženě jsme soupeři odskočili. Za třetí třetinu musím kluky pochválit, s jakou obrovskou obětavostí jsme bránili oslabení. Měli jsme v závěru i štěstí. Musíme se učit, jak dotáhnout podobné vyrovnané zápasy.“

Vladimír Országh (Třinec): „Slušně jsme do utkání vstoupili a šli jsme do vedení. Ale zbytečně jsme si nechali vyrovnat a ve druhé třetině jsme udělali velké množství chyb, takže nám domácí odskočili na dvoubrankový rozdíl. V úvodu třetí třetiny nám vůbec nevyšly dvě přesilovky, což nás dost srazilo. Dali jsme kontaktní gól, v závěru jsme měli obrovskou šanci, ale vyrovnat se nám nepodařilo.“