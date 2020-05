Tou první a bezesporu atraktivní je účast nového týmu pod prozatímním názvem MH Hockey Academy České Budějovice, u jehož zrodu stojí František Mrázek a bratři Martin a Jiří Hanzalovi. Pro fanoušky po celém kraji bude tento celek mimořádným lákadlem, neboť sezval do svého kádru celou řadu zkušených hráčů s četnými starty v nejvyšších tuzemských i zahraničních soutěžích. Hlavním esem, a možná ne jediným, by mohl být bezesporu Martin Hanzal, muž, který posbíral 673 startů v NHL a svou zámořskou kapitolu uzavřel vinou vleklých zdravotních potíží v podstatě nedávno.

Co vedlo známé hokejisty z jihu Čech k založení tohoto mužstva, to osvětlil jeden z jeho strůjců Jiří Hanzal. „České Budějovice mají extraligu, druhou ligu, ale v krajské lize žádný tým není. Přitom je tady v regionu a okolí spousta hráčů, které ještě hokej baví a chtějí ho hrát, ale z časových důvodů nemohou působit v ligových soutěžích. Proto jsme si řekli, že do toho půjdeme,“ informuje Jiří Hanzal. „Při skladbě týmu koukáme i na charakter kluků. Rádi bychom si ještě na konci našich kariér užili nějakou svoji hokejovou partu,“ dodal s úsměvem.

Zatím není stoprocentně jasné, kde najde nový českobudějovický svůj azyl, ale nejblíže má k Pouzar centru. „Jsme tam předběžně domluvení, ale v nejbližších dnech to ještě potvrdíme,“ poznamenal Jiří Hanzal.

DVĚ PŘIHLÁŠKY Z JINDŘICHOVA HRADCE

Zajímavá situace nastala v případě dvojí jindřichohradecké přihlášky. Zájem vstoupit do nového ročníku krajské ligy totiž projevily oba městské kluby, Vajgar i Střelci. Podle našich informací ovšem z velké části počítají se stejným hráčským obsazením a vedou mezi sebou tradičně složitá jednání. Start obou hradeckých celků v krajské lize nepředpokládá ani sekretář krajského výkonného výboru Českého hokeje Luděk Pavelka. „Je nám jasné, že není z hlediska hráčského obsazení reálné, aby v soutěži působili oba týmy,“ prohlásil.

Tuto i další nejasnosti v obsazení, systému a dalších záležitostech jihočeských soutěží mužů i mládeže má vyřešit losovací aktiv, který se koná v Českých Budějovicích už v pondělí 1. června.

Seznam přihlášených mužstev: Spartak Soběslav, Lokomotiva veselí nad Lužnicí, Slavoj Český Krumlov, HC Vimperk, Sokol Radomyšl, HC Strakonice, TH Hluboká nad Vltavou, Vajgar Jindřichův Hradec, Střelci Jindřichův Hradec, TJ Božetice, Lední Medvědi (Poutníci) Pelhřimov, Jiskra Humpolec, HC Milevsko 2010, MH Hockey Academy České Budějovice.