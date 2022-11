Hosté byli lepší, především v první polovině zápasu to bylo na ledě hodně znát. „Ze začátku utkání jsme byli ustrašení, jako kdybychom se báli. Všude jsme byli o krok později, Pardubice nás přehrávaly a zaslouženě vedly 2:0,“ uznává trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Postupně jeho tým přece jen dokázal srovnat krok. „Od druhé třetiny jsme se začali dostávat do zápasu. Měli jsme i nějaké příležitosti, ale trápí nás efektivita jejich využívání. Nebyli jsme schopni dát trochu dřív kontaktní gól. Ve třetí třetině jsme měli plno šancí, samostatný nájezd nebo přesilovku pět na tři, ale kontaktní gól jsme prostě nebyli schopní vstřelit. Po dvou chybách nám dal navíc soupeř dva góly a zápas jsme definitivně ztratili. Kontaktní góly jsme dali strašně pozdě. Pak už nebyl čas s utkáním cokoliv udělat,“ posteskne si Modrý. „Třetí a čtvrtý gól mě mrzí. Padly po chybách, které normálně neděláme. Teď nás to stálo zápas,“ dodal.

Pardubice potvrdily na jihu roli favorita a připsaly si desátou výhru v řadě

Jihočeši nastoupili proti nejlepšími celku soutěže se snad až příliš velkým respektem, což potvrdil i Modrý. „Respekt tam byl. Je jasné, že Pardubice mají výsledky. Ale hráli jsme před domácím publikem a doma jsme vždycky byli trochu odvážnější. Trošku mě to zaráží, protože jsem klukům říkal, ať si jdou utkání užít, že je to pro ně krásný test, jak jsme na tom. Mrzí mě, jak jsme do zápasu vstoupili,“ zopakuje.

Přes výhru nebyl úplně spokojen ani pardubický asistent trenéra Marek Zadina. „Odehráli jsme výbornou první třetinu, ve druhé jsme ale začali situace přehrávat a soupeř se začal dostávat do šancí. Třetí byla z naší strany nejhorší. Měli jsme spoustu vyloučených. Nehráli jsme zodpovědně, což by se nám v příštích zápasech mohlo vymstít,“ dobře si uvědomuje.

Motor vyšel letos poprvé v domácím utkání bodově naprázdno. Nedělní zápas v Praze na Spartě má odložený až na leden, protože O2 Arénu zaplní jezdecký svátek Global Champions Prague Playoffs. V pátek cestují Jihočeši do Vítkovic (17:30), a potřebovali by urvat nějaké body, protože spodek tabulky se jim nebezpečně přibližuje.