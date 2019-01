Jihlava – Byl stejně jako v řadě předcházejících zápasů velkou oporou svého týmu. Mladičký gólman ČEZ Motoru Petr Kváča (19 let) podal v barážovém utkání v Jihlavě (1:2 po samostatných nájezdech) výborný výkon. Dva inkasované góly v penaltovém rozstřelu ho však mrzely.

V nájezdech jste inkasoval dva góly ze tří pokusů. Zamrzela vás tahle bilance?

Z mého pohledu to bylo velice špatné. Dostat dva góly ze tří nájezdů je hodně mizerná bilance. To musím zlepšit. Ale celkově tentokrát vyhrál ten šťastnější.



Při prvním nájezdu vás kapitán Jihlavy Čachotský v brance docela vykoupal.

Abych řekl pravdu, tak mě všichni připravovali na to, že půjde do bekhendové kličky. Má šikovné ruce. Je to zkušený hráč, který toho má už hodně za sebou. Počkal si na mě a udělal to dobře.



Při druhém gólovém nájezdu zvolil Zeman naopak přímou střelu.

Trefil to výborně. Dostal jsem od trenérů nějaké rady, ale asi bych se měl spíš uzavřít do sebe. V klíčových fázích rozhoduje, jak se kdo soustředí. Zamakáme na tom a doufám, že příští zápas vyhrajeme.



Stálo vás utkání hodně sil?

Bylo to náročné utkání. Jihlava hraje výborný hokej a myslím, že zaslouženě vede tabulku baráže. Hraje hodně defenzivní styl, takže bylo těžké se prosadit. Její hráči velice dobře bruslí a rychle napadají. Navíc v hale bylo neskutečné vedro, takže síly ubývaly.



S Jihlavou jste prohráli i popáté v sezoně. Je pro vás tenhle soupeř snad zakletý?

Nevím, jestli je zakletý. Produkuje ale defenzivní styl hry a vyráží do brejků. Těžko se nám proti němu hraje. Chodíme málo do branky. Gólmani Dukly pak na všechny střely vidí. Na tom musíme na tréninku zapracovat. Hlavně je třeba s jihlavskými hráči držet krok, protože oni výborně bruslí. V tom jsme na ně trošku ztráceli.



Co udělat v dalším utkání, abyste Jihlavu letos už konečně poprvé porazili?

Budeme hrát doma, kde máme výbornou podporu ze strany fanoušků. Podpořit nás ale přijeli ve velkém počtu i do Jihlavy, za což jim děkujeme. Musíme být aktivnější a tlačit se více do branky. Dukla má výborné gólmany, takže jim to chce znepříjemnit a více střílet. To nám v utkání v Jihlavě chybělo a možná to i rozhodlo.



Co vám řekla odehraná úvodní čtvrtina baráže?

Dokázali jsme si, že můžeme hrát naprosto vyrovnané partie se všemi jejími účastníky. Nejen s Jihlavou, kterou známe z celé sezony, ale i s extraligovými týmy Pardubicemi a Karlovými Vary. Rozhodovat budou maličkosti. Zápasy jsou strašně vyrovnané a většinou se vyhrává o jediný gól. Musíme se soustředit hlavně sami na sebe a nekoukat kolem. Jít zápas od zápasu a sbírat body.



Čtyři body ze tří zápasů je bodový zisk, se kterým jste spokojeni?

Není to dobré. Jsem přesvědčený, že jsme mohli mít teď na kontě devět bodů. Nevím, co se stalo. Jestli nám třeba docházejí síly. Každý ze tří zápasů jsme mohli vyhrát. V pohodě. Klidně i o dva nebo o tři góly. Chybí nám ale i kousek štěstíčka a věřím, že se to teď zase překlopí na naši stranu.