Posledně jmenovaný klub, který v minulém ročníku předčasně ukončil své působení v Chance lize a byl tudíž brán jako sestupující celek, podal v řádném termínu přihlášku a zaplatil startovné. Podle našich informací by se však pravděpodobně hrála druhá liga nikoliv v Kadani, ale v Bílině. A ještě důležitý dodatek - aby Kadaň mezi účastníky třetí nejvyšší soutěže opravdu setrvala, musí nejpozději do 31. července vyřešit své problémy a dostát požadovaným závazkům. Odsouhlasený model soutěže musí navíc schválit Výkonný výbor Českého hokeje, což by však měla být v podstatě formální záležitost.

Po nedávném přesunu "pardubické" licence z Chrudimi do Vrchlabí se situace diametrálně změnila a Asociace druholigových klubů ledního hokeje se rozhodla ustanovit návrh dvou skupin 'sedmnáct - jedenáct'. A právě ten nakonec zvítězil.

„Žádná varianta nikdy nemůže vyhovovat všem, ale tato je v dané situaci zřejmě nejoptimálnější," zhodnotil odsouhlasený verdikt organizační pracovník HC Tábor Rudolf Vach, který klub na středečním aktivu zastupoval. „Znovu se sice objevily tendence vrátit do hry model soutěže se čtyřmi skupinami a na přetřes přišel i návrh se třemi skupinami. Jako první šla ale do hlasování právě varianta se dvěma konferencemi a získala většinu," popsal cestu k rozhodnutí o podobě nadcházejícího druholigového ročníku.

Západní konference:

Cheb, Chomutov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Příbram, Klatovy, Kobra Praha, Letňany, Benátky nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Nová Paka, Hronov, Písek, Tábor, Vrchlabí, Kadaň.

Východní konference:

Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Znojmo, Hodonín, Opava, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Kopřivnice, Havířov, Vyškov.

Systém soutěže

V západní konferenci si to její účastníci nejprve rozdají dvoukolově každý s každým. Po těchto 32 utkáních se soutěž rozdělí na tři díly. Mužstva z 1. – 6. místa tabulky budou hrát dvoukolově o výchozí pozice pro čtvrtfinále, přičemž body z předchozí části se pochopitelně započítávají. Dvakrát (doma, venku) se potkají také týmy ze 7. – 12. místa, které spolu zabojují o čtyři pozice v předkole play-off. A konečně celky z 13. – 17. místa podstoupí rovněž dvoukolově bitvu o záchranu, která mine nejhorší z nich.

Vyřazovací část začne právě předkolem hraným na dvě vítězná utkání. Další kola play-off se odehrají na tři vítězná utkání. Celkový vítěz postoupí do superfinále proti vládci východní konference a jejich vzájemná série hraná na čtyři vítězné zápasy určí postupujícího do Chance ligy.

Na východě se jedenáct zúčastněných mužstev utká v základní části čtyřkolově (40 utkání). Na osm z nich čeká play-off, zbylá tři se budou pokoušet ve vzájemných bitvách vyhnout sestupu z poslední příčky.