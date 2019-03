České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli v úvodním čtvrtfinálovém utkání play off první Chance ligy nad Havířovem 5:2 a v sérii se ujali vedení 1:0. Druhý zápas je na programu v Budvar aréně v sobotu (17).

Jakub Doktor se přetlačuje s havířovským Jakubem Dudkem, přihlíží gólman v plném střehu exbudějovický gólman Ondřej Bláha. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do domácí branky se postavil trochu překvapivě Strmeň a do sestavy se vrátil obránce Pavlin. Mimo hru tak zůstávají marodi Fillman, Šimánek a Dančišin. Do branky soupeře nastoupil exbudějovický Bláha.



Na úvod zápasu zazpívali státní hymnu studenti Biskupského gymnázia a je jen škoda, že u toho nebyli také domácí hráči, kteří ještě nedorazili z kabiny…



Po trošku opatrnějším začátku měl první vyloženě gólovou šanci Pýcha po přihrávce M. Nováka, Bláha však vytáhl bravurní zákrok.



Jenže uhodilo na druhé straně. V 10. min. v první vážnější akci hostí našel Seman nekrytého Kotalu a ten zblízka usměrnil kotouč za Strmeňova záda.



Ještě do přestávky se Motoru naštěstí podařilo vyrovnat. Na konci oku lahodící kombinace zakončoval obránce Vydarený.



„Začátek zápasu byl vyrovnaný. Na ledě byla znát jistá nervozita, která se táhla celou první třetinou,“ všiml si útočník Motoru Milan Dančišin, jenž utkání sledoval z novinářské tribuny. „V úvodu jsme měli nějaké šance a byla škoda, že jsme je neproměnili. Soupeř pak dal dost laciný gól, který nás trochu zmrazil. Ale povedlo se nám po krásné akci vyrovnat, uklidnili jsme se a potom už jsme byli lepší,“ zhodnotil úvodní dějství.



Na začátku druhého dějství už Motor vedl. V první přesilovce zápasu se do Endálovy přihrávky báječně opřel M. Novák – 2:1. Druhý gól mohl přidat po dravém průniku Doležal. Jenže nedal a uhodilo na druhé straně. Plášilovu chybu potrestala elegantně dvojice Seman – Kotala.



A mohlo být ještě hůř. Dvě Bednářovy skutečně gólové šance v přesilovce zlikvidoval Strmeň. Přesně v polovině zápasu už bylo veseleji. Prosadil se hráč, který miluje hokej. Václav Karabáček byl v pravý čas na pravém místě. Nabruslil si na Doležalovu přihrávku a zamířil přesně k tyči – 3:2.



„Do druhé třetiny jsme výborně vstoupili a proměnili přesilovku. I když pak soupeř vyrovnal, tak jsme měli navrch především díky lepšímu pohybu. Vedeme zaslouženě,“ okomentoval Dančišin druhou část hry.



Hned na úvod závěrečného dějství nastřelili hosté v přesilovce hned dvakrát brankovou konstrukci. Kritický moment však domácí naštěstí přežili a poté mohli sami skórovat. Čermák však kotouč do již odkryté klece dotlačit nedokázal.



Čarovat ale musel i Strmeň. Dokonce při vlastní přesilovce, kdy se před ním objevil osamocený Seman. Domácí gólman však předvedl famózní rozštěp.



Domácí měli postupem času navrch a soupeř byl nucen faulovat. Přesilovky ale bohužel Motoru moc nešly.

Dvě minuty a sedmnáct vteřin před koncem se hostující střídačka odhodlala k power play, ale vyrovnání se nekonalo. Naopak do prázdné branky pečetili na konečných 5:2 Gilbert a Doležal.



Branky a nahrávky: 14. Vydarený (Zd. Doležal, Karabáček), 21. M. Novák (Endál, Plášil), 30. Karabáček (Zd. Doležal, Bradley), 59. Gilbert, 60. Zd. Doležal – 10. Kotala (Seman, Rehuš), 27. Kotala (Seman). Vyloučení: 3:7, využití: 1:0. Rozhodčí: Souček, Pilný – Štofa, Kreuzer. Diváci: 6019. Stav série: 1:0.

ČEZ Motor: Strmeň – Plášil, Kutlák, Pavlin, Pýcha, M. Jandus, Vydarený – Endál, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Babka, J. Doktor, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.